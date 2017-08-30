Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 81.90 - 4.47

Юные футболистки проиграли Таджикистану и стали последними на CAFA Girls

142  0
Гулиза Авазова

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) уступила второй матч на международном турнире CAFA Girls Tournament 2017, который проходит в городе Гиссар (Таджикистан).

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, свой заключительный матч кыргызстанки провели с хозяевами турнира и проиграли со счетом 1:0.

Именно результат этого матча решил судьбу бронзовых медалей турнира и третьими стали таджикистанки. А сборная Кыргызстана заняла последнее место.

Отметим, первое место заняла сборная Узбекистана, которая в заключительном матче одолела Иран со счетом 2:0 и те, в свою очередь, стали вторыми.

Напомним, соревнования организованы для стран - участниц Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). В турнире играют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана.

В первый день игр кыргызстанки сыграли вничью с Ираном (0:0), а узбекистанки с крупным счетом одолели представительниц Таджикистана (8:2). Во второй день наши девушки уступили Узбекистану (0:3), а Иран выиграл хозяев поля (3:1).

В прошлом году в женском турнире до 19 лет футболистки Кыргызстана завоевали бронзу.

URL: http://www.vb.kg/365553
Теги:
турнир, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  