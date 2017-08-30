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Зачем Каптагаев поднял тему княжества Бабан?

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Кира Саввина

Экс–руководитель аппарата временного правительства, аппарата Розы Отунбаевой Эмилбек Каптагаев недавно затронул достаточно болезненную для Омурбека Бабанова тему – курдский вопрос.

Точнее, этническое происхождение лидера фракции РАЖ. Каптагаев, копаясь в Википедии, наткнулся на эмират Бабан. В интернет-энциклопедии сообщается, что эмират Бабан - курдское княжество, существовавшее с 1649 по 1850 год на территории современного Ирака и западного Ирана. Столицей эмирата Бабан был город Сулеймания. Современные курдские, а также персидские источники называют этот эмират Бабан, или аль-Бабан, в то время как турецкие источники называют княжество Бабанлар, или Бабанзаделар. В XVII-XIX веках эмират принимал активное участие в ирано-турецких войнах. Был ликвидирован после ряда восстаний в 1850 году.

Каптагаев вопрошал: откуда у кыргызов появилось имя Бабан? Кто так назвал деда Омурбека Токтогуловича? Пост в соцсетях вызвал большой резонанс. Когда пользователи интернета заговорили о том, что Бабанов не кыргыз, Каптагаев удалил свою публикацию. И написал что-то невнятное, типа он просто поинтересовался, так сказать, без злого умысла.

Но никто из пользователей не усомнился в том, что умысел был. Трудно сказать, что подтолкнуло Каптагаева с новой силой поднять вопрос курдского происхождения Бабанова. Может им двигало чувство мести? Но эмират Бабан и этническое происхождение Бабанова до сих пор остаются популярной темой среди пользователей социальных сетей.

Со стороны Бабанова, если не учитывать его наемных троллей, нет никакой реакции на удаленный Каптагаевский пост. Ни опровержений, ни разъяснений. Между тем кандидату в президенты стоило бы объясниться с электоратом. Ведь что бы там ни говорили, но отношение к курдам в мусульманских странах достаточно неоднозначное.

Стоит напомнить, попытка создания Курдистана на стыке границ нескольких стран на Ближнем Востоке вызывает большое недовольство в Сирии, Ираке, Иране и Турции. Даже Сталин, который в свое время обещал подарить государственность курдам, был вынужден отказаться от своей идеи. Что заставило всемогущего главу СССР отступить от своих обещаний?

Не секрет, что "курдский вопрос" достаточно острый и проблемный. Поэтому, когда Каптагаев поднял тему эмирата Бабан, он мог руководствоваться определенными убеждениями, которые прячет глубоко в душе, давит неким подобием политкорректности. Стоит ли напоминать о том, что Каптагаев всегда позиционировал себя национал–патриотом, его часто обвиняли в национализме.

Курдская тема достаточно опасная для Бабанова, хотя Омурбек Токтогулович и пытается от нее отбиваться. Потому не только кыргызы, но и представители других народов, исповедующие ислам и проживающие в Кыргызстане, в силу внутренних убеждений не готовы к тому, чтобы страной управлял этнический курд. Определенный процент электората даже не допускает мысли об этом.

Откуда такое неприятие к данной теме? Эта тема для исследований. Но одно ясно, что курдское происхождение, которое приписывается Бабанову, может свести на нет все притязания лидера РАЖ на самую высокую должность в стране. Это козырь, которым отобьют электорат Бабанова его соперники по президентской гонке.

Помимо этого, в СМИ регулярно поднимается вопрос о связях Бабанова с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористическим движением в Турции. Некоторые журналисты раскачивают тему отмывания денег Бабановым через РПК. По интернету гуляют версии о том, что Анкара достаточно нервно реагировала на назначение Бабанова на высокие посты в Кыргызстане со времен Бакиева. Даже есть слухи о том, что турецкие спецслужбы предоставляли своим кыргызским коллегам достоверную информацию о связях Бабанова с РПК. Позже Анкара смирялась, понимая, что дальнейшее давление на Бишкек может привести к негативным последствиям.

Бабанова также пытаются связать с российскими организованными преступными группировками. В том числе с самым влиятельным преступным кланом вора в законе деда Хасана (в миру Аслан Усоян). Этот криминальный авторитет был курдом по национальности. Правда, езидом, а не мусульманином. Вот что пишут в различных энциклопедиях: ези́ды - курдская этноконфессиональная группа, говорящая на курдском языке диалекте курманджи.

Религия езидов - езидизм, на основе зороастризма. Езиды являются монотеистами - последователями единобожия. В основном они проживают на севере Ирака (Иракский Курдистан), на постсоветском пространстве и в странах Европы. В Первой мировой войне езиды воевали на стороне Российской империи с Османской империей, в то время как многие курды-мусульмане активно поддерживали турок в геноциде армян и ассирийцев. Так, езиды мигрировали в Российскую империю, а потом и в страны Европы.

Так как общекурдской национальной государственности не создано, то и точных данных о курдах и, в частности, о езидах нет. По различным источникам, на планете насчитывается до двух миллионов езидов. Исторически езиды испытывали притеснения со стороны мусульманского большинства, считающего их неверными.

Поэтому дед Хасан, который был курдом–езидом, называл курдов, которые приняли ислам - врагами. В то же время в исламском мире существует подозрение, что все курды – езиды, просто они маскируются под мусульман.

Когда пишут о связях Бабанова с кланом деда Хасана, часто отмечают, что благодаря поддержке этого криминального авторитете и его влиянию Омурбек Токтогулович смог начать строительство крупного цементного завода в Пензенской области. Даже есть версии, что часть финансирования была выделена ОПГ.

Такие публикации не могут не настораживать публику. Электорат, который преимущественно идентифицирует себя с исламской верой, не может перешагнуть через свои глубокие убеждения в отношении курдов.

Одним словом, "курдский вопрос" для Бабанова может стать непреодолимым препятствием в предвыборной президентской гонке. Несмотря на его популярность. Стоит учитывать, что не всякий известный гражданин может претендовать на победу в политических баталиях, которые могут стать судьбоносными для страны.

Народ готов восхищаться и даже любить популярных людей, но в деле выбора президента на первый план выходят иные критерии, более жесткие и прагматичные.

URL: http://www.vb.kg/365554
Теги:
выборы, Омурбек Бабанов, Эмилбек Каптагаев
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Комментарии
Калый Мукашев
30.08.2017, 16:55
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Предпринимателем Валерием Хоном неоднократно делались заявления о том, что Бабанов путем рейдерства и мошенничества завладел нефтебазой, принадлежащей ОсОО “ВОССТ”, учрежденному Хоном. Однако выяснилось, что с этой компанией имеет деловое отношение ОсОО “АТЭК Ойл”, принадлежащее Жаныбеку Сагадылда уулу — племяннику Бабанова. Абдырахманов констатировал: действительно имел место имущественный спор между Хоном и Сагадылда уулу, были судебные разбирательства. 27 июля 2010 года совершено очередное нападение на Валерия Павловича. Пострадавший утверждает, что все это — заказ Бабанова.— И так как Омурбек Бабанов юридически не является хозяином ОсОО “АТЭК Ойл”, мы не стали изучать заявление Хона, поскольку выяснение его отношений с Сагадылда уулу не входило в задачу нашей комиссии, — заявил Абдырахманов.Кстати, несмотря на, казалось бы, отсутствие связи с Бабановым, Хон все же был приглашен на вчерашнее заседание. Но почему–то ему ни разу не дали слово. Уже к концу заседания предприниматель от отчаяния вскочил с места и стал возмущаться такой дискриминацией. Увы, председательствовавший так и не позволил Хону выступить.— Тогда зачем вы меня сюда пригласили?! Ведь я принес с собой все документы, подтверждающие, что Бабанов — рейдер и мошенник! — еле сдерживал эмоции учредитель ОсОО “ВОССТ”.Когда объявили, что заседание будет продолжено в закрытом режиме и приглашенные лица стали выходить из Западного зала ЖК, журналисты возле двери заметили упавшего Хона. Ему помогли встать, но он был бледным, стал держаться за затылок и долго не мог прийти в себя. Естественно, журналисты спросили: что случилось?Предприниматель заявил, что когда он выходил, перед дверью его внезапно ударили какие–то парни. К сожалению, лиц не разглядел. Представители СМИ попытались выяснить, есть ли среди собравшихся очевидцы, которые могут указать, кто это сделал. Оказалось, что, кроме самого Хона, нападение никто не видел.— Вы будете подавать заявление в правоохранительные органы? — поинтересовались журналисты.— А зачем, какой смысл? Вы посмотрите, как идет следствие по предыдущим нападениям на меня, — сетовал Хон. — Это же правовой вакуум, беспредел творится. Но я хочу заявить: господин Бабанов, вы меня не запугаете!Узнав про ЧП с Хоном, первый вице–премьер заявил, что когда это случилось, у него при себе не имелось мобильного телефона, соответственно, он не мог давать какие–то приказы кому–то. По словам Бабанова, тот, кто ударил Хона, должен понести наказание. Но ответственность должен нести и Хон, если он выдвигает ничем не обоснованные обвинения.

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Мира Султанова
30.08.2017, 17:03
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Комментариев: 38

Вы слышали о коттеджном городке «Аврора Грин» и пансионате «Витязь» на самом побережье озера? Временное правительство заявляет об их принадлежности Максиму Бакиеву. На самом деле хозяева этих пансионатов давали Максиму взятку и построили для него дом на территории пансионата. А сейчас эти пансионаты приписали М.Бакиеву, национализировали их, и там хозяйничают родственники Розы эже - Эмиль Каптагаев с родственниками. Так, прошлым летом он отдыхал в пансионате «Витязь»,  расположенном в селе Чок-Тал. И сам Эмиль байке – выходец из этого села. Он не по-простому там отдыхал – он жил в доме прежнего друга Максима Бакиева по бизнесу Алексея Ширшова. Сын бывшего Президента еще в 2009 году вывел из игры А.Ширшова и не отдал ему деньги. К этому вопросу вернемся позднее. Итак, судя по свидетельствам отдыхавших в пансионате, Каптагаев носил одежду Ширшова, пользовался его другими вещами. У Каптагаева нет своих денег на оплату  постели? Просто омерзительно. Похоже, что сейчас тот момент, когда Эмиль байке собирается прибрать к рукам эти пансионаты. А иначе чем объяснить чинимые препятствия в судебном процессе против истинных хозяев указанных центров отдыха, которые выступают против незаконной национализации?«Аврору Грин» замучил Жаныш Салиевич…Уж лучше бы инвесторы не работали в нашей стране. В этом году один «падишах», на второй год - другой «падишах» не дают им продыха, доят как коров. Предприниматели взяли кредиты, только собрались построить хорошенький пансионат, как прибегают парни Жаныша Бакиева, просят у строителей 2-3 миллиона долларов. Наверное, в нашей стране стало привычным давать взятки госчиновникам, иначе дело не идет. Вот так они и взятку давали, инвесторы и пансионат построили. А тут на тебе! Грянула апрельская революция. «Аврора» находится на балансе управления делами Президента, а расположенный неподалеку от «Авроры» пансионат «Аврора Грин» сразу причислили семье Бакиевых и внесли в список объектов для национализации. Его «скоропостижно» национализировали, а права истинных владельцев растоптали. Бедняги инвесторы не сразу почувствовали, что стали настоящими рабами «бакиевщины». В настоящее время суды не рассматривают их заявления против декрета о национализации, так как боятся, что из Белого дома выйдет  приказ. Ведь иссык-кулец Каптагаев считается влиятельной персоной страны.…А «Витязь» - Максим Бакиев…А в элитном городке «Витязь» происходят и вовсе поразительные вещи. Были в наличии планы по строительству на его территории пансионата и городка. У кыргызстанцев имелась возможность купить в городке и в пансионате летние дома для отдыха. Инвесторы взяли кредит свыше 6 млн.долларов и все строительные объекты сдали в качестве аренды «Манас банку» и «АзияУниверсалБанку». Через некоторое время предприниматели (среди них нет Максима Бакиева, так как президентский сын не вложил в строительство ни одного тыйына, и никакой деятельности не вкладывал туда) часть домов продали. Большинство купивших коттеджи – предприниматели, работающие на «Дордое». На берегу Иссык-Куля был построен красивый деревянный дом для Максима Бакиева. Если бы инвесторы не сделали так, они бы и маленького домика не построили. Вполне могли и отобрать бизнес, если не дашь взятку, и не построишь дом для отдыха. В 2009 году в этом пансионате отдохнуло множество туристов. «Витязь» даже был внесен в книгу рекордов Гиннеса. На открытие пансионата организаторы составили самую большую карту Кыргызстана из различных национальных блюд, и презентовали народу. Короче говоря, инвесторы давали взятку Максиму, и верили, что в 2010 году спокойно продолжат свою работу. Максим их запугивал: «не дадите взятку, полностью отберу ваш бизнес, или же совсем прекращу стройку». После апреля прошлого года директором пансионата был поставлен друг Каптагаева. На сегодняшний день он превратил пансионат в помойную яму. К сожалению, пансионат тоже подлежал национализации. Но, самое интересное, почему-то этот пансионат не стал народным, национальным. Временное правительство не остановилось на том, что отобрало пансионат у его истинных владельцев. Оно отобрало коттеджи у обычных кыргызстанцев, заплативших за них свои деньги, чтобы отдыхать здесь летом с семьями. Владельцы «Витязя» построили в Чок- Тале школу, проделали много работы по просьбам местного населения, оказывали помощь участникам войны и инвалидам, провели свет сельским жителям, построили линии электропередач. Сельчане работали в пансионате. А теперь им оставаться без работы и жить на маленькую зарплату. Можем ли утверждать, что такими своими действиями Каптагаев заслужит приязнь своих земляков? Летом пансионат остался без присмотра. Тем не менее, куда дел друг Каптагаева деньги, поступившие от прибывших  отдыхающих? Неизвестно. Между тем владельцы коттеджей обнаруживали на территории пансионата неизвестных людей, распивавших водку, а на детских площадках – шприцы.Что касается Алексея Ширшова, то, по дошедшей до нас информации, Максим Бакиев невзлюбил своего друга после президентских выборов 2009 года, поскольку Ширшов, многое зная о Максиме, распоясался, самоуправствовал, и вел себя вызывающе. Так вот, в доме Алексея Ширшова летом жил руководитель аппарата Временного правительства с семейством и родичами. Жил там без малейшего стыда и совести, властвуя, хоть и временно над чужим имуществом. Каптагаев, как оказалось, пристроил на работу в «Витязе» своих родственников. Пользы от этих действий не вышло никакой. Наряду с этим, новый директор пансионата уперся, требуя с владельцев коттеджа на данной территории денег за коммунальные работы. Сам же не занимается уборкой территории, не обеспечивает охраной, не благоустраивает и не озеленяет территорию. Таким образом, некогда красивый, сверкающий элитный городок потерял прежний лоск и шик. Видимо, хорошие туристы туда уже не пойдут. Стало видно, все, к чему прикасаются руки Временного правительства, превращается в гнилье и в прах. В то же время госслужащие не устают твердить, что туризм – это приоритетное направление экономики Кыргызстана. О какой качественной деятельности можно вести речь, если руководители той или иной власти только и доят инвесторов как коров? Владельцы «Витязя» обращались письменно во все органы, и к самой Розе Отунбаевой. Видимо, влияние Каптагаева на Розу эже мощное, судя по тому, что вопрос бизнесменов до сих пор не решается. Как известно, в случае национализации государство выплачивает компенсацию владельцам бизнеса. А при экспроприации - просто отбирает. После экспроприации пансионат не выплатит кредиты, что поставит банки в трудное положение. В свою очередь банки не могут продать построенные объекты, находящиеся в аренде по той причине, что Временное правительство их отобрало и национализировало. Такая ситуация создана умышленно и специально. Сейчас то время, когда хозяева нынешней власти хотят обанкротить банки, а затем забрать их себе. Итак, владельцев «Витязя» все эти годы представители властей подвергали убыткам. Если кто-то из них просил взятку и домик, то вторые на ровном месте безо всякого суда и следствия отобрали сразу все. А обычный народ как и раньше с пустыми руками. Ныне связали руки инвесторам, желающим внести свой вклад в развитие Кыргызстана. Чиновники забывают - как только в бюджете появляется дефицит, они бегут к бизнесменам. Как начинается шум, бизнесмены начинают больше платить налогов. Ведь бедным чиновникам надо выплачивать зарплаты и пенсии людям…

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