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Видеоролик о суициде двух кыргызстанок в Анкаре оказался фейком

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Айдана Абдуваитова

Видеоролик о суициде двух кыргызстанок в Анкаре - это фейк. Об этом заявила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что для проверки информации о суициде кыргызстанок обратилась в консульства КР в 30 городах мира. Так, выяснилось, что трагедия произошла несколько недель назад в Индонезии. 34-летняя и 28-летняя родные сестры, местные жительницы, выбросились из окна высотки и разбились насмерть. Родственник сестер сообщил, что женщины с 2006 года страдали психическими расстройствами. Об инциденте писали местные и зарубежные СМИ. Суицид на телефон заснял один из очевидцев и видео стало распространяться в сети как вирусный ролик.

Напомним, в последние дни в кыргызском сегменте социальных сетей распространялся ролик о самоубийстве двух сестер из Кыргызстана. В нем сообщалось, что девушки покончили с собой в Анкаре из-за неразделенной любви - они влюбились в одного и того же парня. Видео вызвало гневные комментарии пользователей и обвинения в адрес властей из-за безработицы в стране и нарастающего оттока трудовой миграции.

URL: http://www.vb.kg/365555
Теги:
соотечественники, социальные сети
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