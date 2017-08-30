Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 81.90 - 4.47

Территория террора. Годовщина атаки на посольство КНР и попытки новых

386  6
Кирилл Степанюк

Ровно год назад террорист-смертник протаранил ворота посольства Китая в Кыргызстане и привел в действие взрывное устройство. Его мощность составляла несколько десятков килограммов в тротиловом эквиваленте. Боевик погиб на месте, фрагменты его тела разметало на сотни метров от эпицентра взрыва. Ударная волна была настолько сильной, что уцелел только бетонный каркас здания дипломатической миссии.

По стечению обстоятельств в тот день на территории посольства было минимальное количество сотрудников. В результате атаки ранения получили двое охранников, а смертник стал единственной жертвой, приведенной им в действие адской машины.

Спецслужбы достаточно быстро установили личность террориста, совершившего подрыв, и выявили группу подпольщиков, которые оказывали ему содействие в финансировании, приобретении автомобиля, начинив его взрывчаткой, и отдали приказ атаковать посольство Китая.

Через несколько дней ГКНБ имел достаточно оснований выступить с официальным заявлением, из которого стало понятно, что действующие на Ближнем Востоке террористические группировки, которые ограничивались угрозами в адрес Кыргызстана, начали действовать и активизируют спящие ячейки экстремистов в нашей республике. "Установлен боевик-смертник, осуществивший теракт - член международной террористической организации "Исламское движение Восточного Туркестана" в Сирии, уйгур, имевший паспорт гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира, 15.01.1983 г.р.", - сообщили тогда спецслужбы.

Тех, кто снабжал и инструктировал смертника в Кыргызстане, вычислили и задержали, однако главные действующие лица, которые управляют боевиками, готовят из них живые бомбы, нацеливают их и отдают приказы атаковать, находятся в недосягаемости. Заказчиками теракта у посольства Китая, по материалам следствия, были действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с МТО. По материалам следствия: "Эмиссары "Джабхат ан Нусры", через главаря международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" "Абу Салоха" (Сирожиддин Мухтаров, 1971 г.р., уроженец села Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района, находится в межгосударственном розыске) поставили перед исполнителями задачу организовать террористический акт в отношении посольства КНР в Кыргызстане и профинансировали террористическую акцию".

В середине лета текущего года в Бишкеке завершится суд над тремя пособниками террориста-смертника, атаковавшего китайское посольство. Хасамидин Исмаилов, Хикматилл Абдулажанов и Кунази Мансирова были признаны виновными в причастности к организации теракта на территории дипломатической миссии. Вкупе их приговорили к 38 годам лишения свобода, но обвиняемые, не согласившись с вердиктом, подали апелляцию.

На территории террора - в Сирии, Ираке, да и в той же Турции растворились сотни, а может быть, тысячи выходцев из Кыргызстана, завербованные террористами и прошедшие диверсионно-подрывную подготовку. Сколько из них окольными путями уже вернулись домой, отследить очень сложно, тем более практически невозможно проконтролировать, чем они здесь занимаются.

В преддверии очередного Дня независимости в Кыргызстане предпринимаются усиленные меры антитеррористической направленности. Накануне спецслужбами была нейтрализована очередная группа боевиков. По приказу международных террористических организаций радикалы готовились совершить атаки и диверсии с использованием самодельных взрывных устройств в Бишкеке и Чуйской области.

На след этой ячейки силовики вышли после недавнего инцидента на улице Ауэзова, когда преступники, угрожая огнестрельным оружием и гранатой, смогли уйти от преследования сотрудников патрульной милиции. К разработке группы подключились чекисты, трое подозреваемых были задержаны через несколько дней, еще троих нейтрализовали только вчера. В результате операции, проведенной спецподразделением "Альфа", два террориста были ликвидированы, а еще одного, получившего ранение, взяли живым.

Вообще же, за последние месяцы было достаточно тревожных сообщений о возможных терактах на территории Кыргызстана. Если судить только по официальным сообщениям ГКНБ, вскрыто и нейтрализовано несколько скрытых ячеек, сформированных из наших граждан, завербованных международными террористическими организациями. Листовки и диски с радикальными призывами - это самое безобидное, что находят у боевиков. В их арсенале гранаты, автоматическое оружие, инструкции и компоненты для сборки самодельных бомб.

Силовые структуры Кыргызстана уже приведены в состояние повышенной готовности. Предпринимаются усиленные меры безопасности. Подозрительные машины будут досматриваться при необходимости с использованием специально обученных собак.

ГУВД Бишкека призвало граждан быть в праздничные дни более бдительными и внимательными. "В случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102", - говорится в сообщении столичной милиции.

Гражданам нужно спокойно и трезво оценивать складывающуюся ситуацию. Если руки террористов уже дотянулись до крупнейших городов Европы, то подлый удар они могут нанести где угодно. Сейчас главная задача - обеспечить безопасность граждан и стабильность в Кыргызстане.

URL: http://www.vb.kg/365556
Теги:
ГКНБ, Китай, посольство, терроризм, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Адилет Кадыров
30.08.2017, 14:23
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 60
Минусов: 88
Комментариев: 118

Пока работает контора, то мы можем спать спокойно. Проблема терроризма это создание США. Изучите историю и хорошо подумайте, а кто их курирует и кто их спонсирует...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Банин Александр
30.08.2017, 14:45
Карма: -53
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 133
Комментариев: 140

Террористов сразу мочить надо, а что с ними вообще общаться? Они у тебя ничего не спросят, а просто отправят на тот свет, ты даже не поймешь ничего.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
30.08.2017, 16:04
Карма: +103
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 222
Минусов: 119
Комментариев: 473

Адилет Кадыров

Пока работает контора, то мы можем спать спокойно. Проблема терроризма это создание США. Изучите историю и хорошо подумайте, а кто их курирует и кто их спонсирует...

Вполне логичная мысль, когда вспоминаешь, что все попытки террористических атак у нас начались посл ликвидации американской базы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сагын Жолдошев
30.08.2017, 16:27
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 14

Нужно избавиться от экстримизма. Для это нужно повышать уровень образования и светской культуры. Иначе религиозные предрассудки приводят многих людей к радикалу или экстримизму. Государство через СМИ должно развивать светскую культуру населения. Для этого у государство есть вся возможность.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кирова кирова
30.08.2017, 16:37
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 22
Комментариев: 51

Любое религиозное вмешательство в бытие людей на самом деле и есть экстремизм. Бороться с экстремизмом в нашей стране должны спецслужбы. Для этого нужно первую очередь развивать светскую пропоганду. 1 Пропаганда национальных традиций в духе толлерантности и справедливости народа. 2. Финансирование программ борьбы с терроризмом 3. Контроль границ Кыргызстана 4. Цензура в разумных пределах 5. Ответственность божественных людей за религиозное вранье в СМИ 6. Воспитание молодежи в духе национального миролюбия и нетерпимости к любого рода посягательствам на святую Кыргызскую Землю!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асель Жолдошбекова
30.08.2017, 16:50
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 7

Если государство не остановит распространение религиозные идеялогии, то скоро наша светская Кыргызская Республика преврашается в божественную Кыргызскую Республику. И тогда на каждой улилце можно будет встретить по одному террору. Это ударить по имиджу кыргызского народа перед миром. Первую очередь рушится турризм. Кыргызстан преврашается в Афганистан.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  