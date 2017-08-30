В День независимости городской транспорт меняет свой маршрут

Мэрия г. Бишкек информирует, что в связи с ограничением движения в День независимости по проспекту Чуй и улице Киевской от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов городского общественного транспорта.

В период с 6.00 до 12.00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 9. Схема маршрута № 7 будет сокращена со стороны микрорайона Тунгуч до остановки "Цирк" по улице Абдрахманова, со стороны жилого массива Ак-Ордо до ТРК "Ош Базары".

Движение автобусных маршрутов № 38 и № 42 будет осуществляться по улице Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), автобусного маршрута № 7 - по проспекту Жибек Жолу.

Микроавтобусные маршруты, осуществлявшие движение по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке), будут также временно перенесены на улицы Токтогула, Московскую, Фрунзе.

Мэрия города Бишкек просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.