Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 81.90 - 4.47

В День независимости городской транспорт меняет свой маршрут

238  0
ВБ

Мэрия г. Бишкек информирует, что в связи с ограничением движения в День независимости по проспекту Чуй и улице Киевской от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов городского общественного транспорта.

В период с 6.00 до 12.00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 9. Схема маршрута № 7 будет сокращена со стороны микрорайона Тунгуч до остановки "Цирк" по улице Абдрахманова, со стороны жилого массива Ак-Ордо до ТРК "Ош Базары".

Движение автобусных маршрутов № 38 и № 42 будет осуществляться по улице Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), автобусного маршрута № 7 - по проспекту Жибек Жолу.

Микроавтобусные маршруты, осуществлявшие движение по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке), будут также временно перенесены на улицы Токтогула, Московскую, Фрунзе.

Мэрия города Бишкек просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

URL: http://www.vb.kg/365557
Теги:
мэрия, праздник, транспорт, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  