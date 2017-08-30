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Судья по делу Саляновой отказал в своем отводе

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Аида Джумашева

Сегодня, 30 августа, в Ленинском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора, ныне действующего депутата парламента Аиды Саляновой.

В начале судебных слушаний адвокат просил отложить процесс, так как у подсудимой болеет дочь. Сама Салянова сообщила, что у нее открыт больничный лист. Судья отказал в просьбе, после чего адвокат Чынара Джакупбекова заявила председательствующему отвод. Она пояснила, что у служителя Фемиды имеется заинтересованность. Кроме того, при вынесении постановления о принудительном приводе, судья удалился в совещательную комнату, однако по УПК такие решения суд принимает на месте. 

"Вы ведёте дело не беспристрастно, несмотря на то, что вчера мы предоставили больничный лист, вы назначили на сегодня процесс. Вы постоянно ссылаетесь на УПК, однако сами его нарушили при вынесении постановления о принудительном приводе. Судья при вынесении постановления не уходит в совещательную комнату, а вы вышли. Неизвестно, с кем вы там совещались. Мы считаем, что вы спешите, как Айбек Эрнис уулу, мне кажется у вас один сценарий", - сказала Джакупбекова.

Выйдя из совещательной комнаты, суд отказал в своем отводе. Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков продолжил исследование материалов дела. Во время зачитывания, Салянова попросила полночью зачитать письмо, где указано имущество Алексея Елисеева, семьи Бакиевых, Игоря и Родиона Чудиновых, Данияра Усенова, Ахматбека Келдибекова, Нурлана Абдылдаева, Павла Десятникова, Асель Пирматовой и других. Судья ответил, что не намерен зачитывать данные документы, так как они не имеют отношения к делу.

URL: http://www.vb.kg/365560
Теги:
Аида Салянова, суд
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
30.08.2017, 14:21
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 41
Минусов: 35
Комментариев: 84

Салянова как маленькая, повторяет за действиями Теке. Пора уже понять, что такие методы не пройдут. Иди уже садись, а то народ устал от продажного прокурора, которая не дала ход делам по мародерству Ата-Мекена.

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Медер Айбекович
30.08.2017, 14:46
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Минусов: 89
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Как ни крути а коррупционерам крышка. Скоро и другие окажутся на скамье подсудимых.

-1
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Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
30.08.2017, 16:15
Карма: +103
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 222
Минусов: 119
Комментариев: 473

То есть она объявляет судье отвод за то, что он обдумал ее ходатайство, а не отказал на месте?

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