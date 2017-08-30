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Угрожая ножом, житель юга попытался угнать автомобиль, но был задержан

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ВБ

ОВД Ноокенского района Джалал-Абадской области проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту ограбления частного извозчика. 26 августа в айыльном округе Масы к пятидесятилетнему местному жителю, водителю автомашины марки "Хюндай Портер", подошел незнакомый парень азиатской внешности в возрасте 20-25 лет и попросил подвезти.

В вечернее время, когда проезжали мимо поля, у села Беш-Жыгач незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал остановиться и отдать ключи и документы от автомашины. Водитель сумел вырваться и убежать, прихватив с собой ключи. Грабитель не смог завести автомашину и скрылся, унеся с собой документы от автотранспорта, водительское удостоверение и паспорт.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность грабителя. В результате принятых мер по горячим следам задержан житель села Мамбеков гражданин М.М., 1997 года рождения. При задержании он скрывался от милиции у знакомых на соседней улице.

Подозреваемый был водворен в ИВС. Решением суда задержанный гражданин М.М., 1997 г.р., отпущен под домашний арест. Следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/365565
Теги:
Джалал-Абадская область, МВД
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