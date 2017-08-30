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МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

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ВБ

Согласно полученной информации от соотечественников в городе Хьюстоне, штата Техас, никто из кыргызстанцев в результате урагана "Харви" и масштабного наводнения не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.

Диппредставительство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:

  1. Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131
  2. City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311
  3. FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321
  4. Harris County (713) 755-5000
  5. Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300
  6. Flood Control (713) 684-4000
  7. Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244

Посольство по-прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от поездок в данный регион США.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.

URL: http://www.vb.kg/365566
Теги:
МИД, посольство, соотечественники, стихийные бедствия, США
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