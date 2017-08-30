МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

Согласно полученной информации от соотечественников в городе Хьюстоне, штата Техас, никто из кыргызстанцев в результате урагана "Харви" и масштабного наводнения не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.
Диппредставительство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:
Посольство по-прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от поездок в данный регион США.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.