МИД: В результате урагана Харви в США никто из кыргызстанцев не пострадал

Согласно полученной информации от соотечественников в городе Хьюстоне, штата Техас, никто из кыргызстанцев в результате урагана "Харви" и масштабного наводнения не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Посольство КР в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в данном регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.

Диппредставительство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:

Police, firefighters or ambulance: 911 or (713) 884-3131 City of Houston (Emergencies) 311 or (713) 837-0311 FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321 Harris County (713) 755-5000 Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300 Flood Control (713) 684-4000 Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244

Посольство по-прежнему рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики временно отказаться от поездок в данный регион США.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.