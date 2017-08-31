В пещере на Сицилии нашли немного 6000-летнего вина

Исследователи обнаружили следы того, что может быть признано самым старым вином в мире. Если предположения подтвердятся, находка будет означать, что вино производили и с удовольствием употребляли в Италии более 6 тысяч лет назад.

Ранее ученые полагали, что виноделие развилось в Италии около 1200 года до нашей эры, однако находка команды из университета Южной Флориды меняет представления об этой дате, пишет NewsRu.com со ссылкой на The Guardian.

"В отличие от прежних находок, которые ограничивались виноградными лозами и доказывали только, что здесь выращивали виноград, наша работа привела к идентификации остатков вина", - говорит Давид Танаси, археолог, возглавлявший исследовательскую команду. По его мнению, это доказывает, что на Сицилии не только культивировали виноград, но и делали настоящее вино - и гораздо раньше, чем принято считать.

Пять образцов древнего вина были обнаружены в найденной в 2012 году известняковой пещере неподалеку от рыбацкой гавани Шакии на юго-западном побережье Сицилии. Энрико Греко, хими из университета Каталонии, рассказал, что химический анализ осадка на керамике показал присутствие винной кислоты и ее соли.

Соль винной кислоты, которая является основным кислотным компонентом в винограде, образуется естественным образом при изготовлении вина. "Наличие этих молекул позволяет нам говорить об использовании этих сосудов в качестве контейнеров для вина", - отмечает Греко.

Напомним, ранее некоторые исследователи предполагали, что люди, возможно, умели делать вино 10 тысяч лет назад. Самые ранние свидетельства виноделия, которым также 6000 лет, были обнаружены в 2011 году неподалеку от деревни Арени в Армении. Но в этом случае ученые не исключали того, что напиток, который они посчитали вином, был изготовлен из граната. В то же время на Сицилии гранатов нет.

Эксперты по виноделию из Сицилии с восторгом восприняли заявление ученых. Алессио Планет, энолог и исследователь винодельческих традиций этого региона Италии, отметил в разговоре с журналистами, что ранее было принято считать, что виноделие на Сицилии появилось с колонизацией острова древними греками.