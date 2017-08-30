Помогите спасти маму! Ученый-эколог нуждается в срочном лечении рака

У ученого-эколога Дины Шатемир врачи диагностировали рак. Для срочного лечения семья женщины не может собрать необходимую сумму. С такой проблемой в редакцию "ВБ" обратилась ее дочь Мээрим Шатемирова.

Дине Шатемир 62 года. Всю жизнь женщина вела здоровый образ жизни, активно занималась спортом, никогда не жаловалась на здоровье и поэтому обнаруженный весной этого года рак III степени стал для нее и ее близких большим шоком.

"Моя мама занималась наукой. Она эколог, кандидат биологических наук, сейчас она на пенсии. Она всегда вела здоровый образ жизни, была оптимисткой и никогда не было проблем со здоровьем. В мае у нее вдруг открылось сильное желудочное кровотечение. Первые подозрения были на последствия аварии, в которую мама попала в прошлом году. Подозрения на рак подтвердились слишком поздно. Она три раза проходила биопсию и только с третьего раза врачи поставили точный диагноз: рак кардио отдела желудка (3-я стадия.) с метастазами в малый таз. Это стало большим шоком для всех нас. За это время от сильных препаратов ее иммунитет сел, она сильно ослабла и состояние ухудшилось. Местные врачи сказали, что смогут помочь только химиотерапией, но операцию на желудок не смогут провести - были сложности.

Химиотерапию прошли. Несмотря на то что ранее говорили, будто химиотерапия для застрахованных пациентов бесплатная, нам пришлось за все платить и покупать на свои деньги. Но дело в том, что наша система лечения онкологических заболеваний очень слабая, все методы и аппараты для лечения устарели. У пациента после возникают проблемы с иммунитетом, нервной системой, дают сбой другие органы. Мы стали искать возможности лечения за рубежом. Рассматривали два варианта - Турция и Беларусь. Но лечение в Турции стоило слишком дорого, поэтому решили остановиться на Минске. Ехать нужно как можно скорее", - рассказала дочь онкобольной.

По ее словам, лечение в Минске включает в себя операцию на яичнике, курсы лучевой терапии, лечение изотопами. Все это обойдется в $25 тысяч. Часть суммы семья собрала самостоятельно.

"Нам нужно собрать еще около 15 тысяч долларов. Поэтому обращаюсь к соотечественникам с просьбой о помощи. Моя мама талантливый человек. Она всю жизнь честно работала, занималась наукой и даже сейчас, несмотря на то, что уже на пенсии, она продолжает заниматься своими научными проектами и пишет музыку. В Facebooke есть страница ее творчества. Но болезнь приходит тогда, когда ее не ожидаешь совсем, и приходит она ко всем", - просит девушка.

Реквизиты для перечисления средств:

Элсом: 0555-12-03-12

Web Money: USD Z 025853129372

Банк Демир: