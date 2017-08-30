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Сегодня: смутьянов предупредили, рейд "Антитеррор", безбашенные трюкачи

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Эркин Суротчуев

Смутьяны и провокаторы будут наказаны. Президент Атамбаев пообещал принять жесткие меры в отношении всех, кто попытается раскачать обстановку в стране в преддверии выборов главы государства. Кстати, и большинство экспертов сходится во мнении, что есть и внешние игроки, и внутренние силы, заинтересованные в том, чтобы под любым предлогом устроить массовые беспорядки и погрузить Кыргызстан в хаос. Когда есть зарубежные заказчики майдана с чемоданами наличных, всегда находятся деятели, торгующие интересами страны.

"Сейчас говорят, что власть применяет административный ресурс и т.д. Это делается для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране после 15 октября. Но я хочу их предупредить. Я до 1 декабря - президент этой страны. Мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться снова привести нашу страну к смуте, очень жестко наказать", - заявил сегодня президент Атамбаев.

Рейд "Антитеррор". Из-за угрозы терактов сотрудники УПМ проверяют подозрительные автомобили. Стражи порядка могут произвести осмотр машины и проверить документы находящихся в салоне пассажиров. В то же время в Бишкеке увеличили количество пеших патрулей, которые будут обращать внимание на коробки, сумки и прочие вещи, оставленные в людных местах.

Как подчеркивают в УПМ, предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности в преддверии праздников. Комплекс антитеррористических мероприятий проводится и по линии спецслужб. Ранее ГКНБ призывал кыргызстанцев к бдительности. Не исключено, что завербованные международными террористическими организациями и заброшенные в Кыргызстан боевики могут организовать диверсии и вылазки в дни празднования годовщины независимости и Курман айта.

Визит президента Узбекстана. Приезд Шавката Мирзиёева в Кыргызстан намечен на 6 сентября. Эту дату в телефонном разговоре согласовали премьер-министры двух стран Сапар Исаков и Абдулла Арипов. Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили детали предстоящего визита и подготовку к переговорам президентов Атамбаева и Мирзиеёва.

Руководители правительств также затронули такие темы, как развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, поговорили о взаимодействии по приграничным вопросам. Глава кабинета министров Узбекистана Арипов поздравил Исакова с назначением на должность премьера и пожелал успехов в работе.

Чудиков нашли и разбираются. УВД Ошской области установило подростков, которые катались на крыше авто и вылезали по пояс из его окон на скорости 90 км/час. Трюкачами оказались жители села Гульча Алайского района, которым по 17-18 лет. Видеоролик, который безбашенные мальчики сняли, кувыркаясь по кузову мчащейся машины и потом выложили в Сеть, привлек внимание не только малолеток, но и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили СМИ представители Управления патрульной милиции Ошской области, катание на крыше авто имело место на 83-м километре автодороги Ош – Иркештам. Автомобиль уже водворен на штрафстоянку, а его водитель оштрафован на 3 тысячи сомов по статье 249 "Автохулиганство" административного кодекса. Остальных трюкачей привлекать к ответственности не за что, но с их родителями в селе Гульча проведены профилактические беседы.

ТЭЦ стала мощнее в 1,5 раза. Завершена длившаяся 4 года модернизация столичной теплоэлектроцентрали. На обновление вырабатывающего свет и тепло оборудования потрачено около 400 миллионов долларов. Масштабная реконструкция объекта провела китайская компания ТВЕА. Фактически можно говорить о том, что на месте старой ТЭЦ с постоянно выходившим из строя оборудованием построена новая надежная станция.

В рамках модернизации старые агрегаты были демонтированы и утилизированы, вместо них установили два угольных котла сверхвысокого давления и два новых турбоагрегата мощностью 150 мегаватт. Благодаря этому теперь ТЭЦ для выработки электричества и горячей воды может использовать топливо с отечественных месторождений. Так что уголь больше никто не будет закупать в соседних странах по коррупционным схемам. Ну а кроме того, теперь Бишкекская теплоэлектроцентраль способна вырабатывать в полтора раза больше энергии, чем до реконструкции.

Завтра Кыргызстан отметит 26-летие со дня принятия декларации о Государственной независимости. По этому случаю на главной площади страны пройдет большое театрализованное представление, после которого в городских скверах и парках начнутся народные гулянья. Организаторы пока не раскрывают всех сюрпризов, которые они приготовили для бишкекчан и гостей столицы, но обещают, что все будет красочно, динамично и интересно. Вечером на площади Ала-Тоо состоится большой праздничный концерт, по завершении которого, как положено, в вечернее небо взметнутся гирлянды салютов и фейерверков.

На 1 сентября в этом году выпадают сразу два события - "День знаний" и Курман айт. Большой мусульманский праздник жертвоприношения состоится на старой правительственной площади, а в школах страны пройдут торжественные линейки и встречи с учителями. Редакция "ВБ" поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими праздниками и желает всем соотечественникам мира, добра, благополучия и исполнения заветных желаний.

URL: http://www.vb.kg/365573
Теги:
Алайский район, визит, выборы, День независимости, президент, рейд, Узбекистан, хулиганство, терроризм, Бишкек, Патрульная милиция, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, ГКНБ, ТЭЦ
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Комментарии
Арсений Максимов
30.08.2017, 18:24
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 228
Минусов: 168
Комментариев: 409

Бабанов на каждых выборах попадается то на каруселях, то на подкупе избирателей. Но почему-то каждый раз с него как с гуся вода.

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Жалоба модератору
Руслан Рустамович
30.08.2017, 18:27
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 127

Президент прав. Мы как народ должны в этом поддержать государство. Провокаторов надо наказывать жестко, чтоб жизнь медом не казалась!

0
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Перизат Осмонова
30.08.2017, 18:47
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 17


"Сейчас говорят, что власть применяет административный ресурс и т.д. Это делается для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране после 15 октября. Но я хочу их предупредить. Я до 1 декабря - президент этой страны. Мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться снова привести нашу страну к смуте, очень жестко наказать", - заявил сегодня президент Атамбаев.

Обнадёживают его слова. Не хотелось бы вместо выборов получить очередной фестиваль паркура.

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