Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!

Жительница города Бишкек Фарида Мамметова стала обладательницей Мега-приза - 3 000 000 сомов в викторине "Счастливые SMS". Она оказалась самой активной и находчивой среди большого количества участников викторины. По словам девушки, выигрыш достался ей не только благодаря эрудиции, но еще упорству и терпению.

"Я люблю различные викторины и головоломки, поэтому приняла активное участие в викторине "Счастливые SMS". В прошлом месяце я отвечала на вопросы каждый день, и была то на пятом, то на четвёртом месте в рейтинге участников викторины. У меня включился азарт, я играла до 12 часов ночи! И мое терпение было вознаграждено - пришло SMS-сообщение, что я стала победительницей викторины. Но когда мне официально позвонили и сообщили, что я выиграла 3 миллиона сомов, была в шоке и до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Думала, может ошибка. Поэтому даже родителям не говорила, чтобы случайно не огорчить", - рассказывает победительница.

Сертификат на крупную сумму девушке вручил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.

Фарида Мамметова поделилась ситуацией, которая произошла с ней ранее при участии в розыгрыше приза месяца:

"Я завоевала первое место в рейтинге участников викторины, но потом не стала продолжать отвечать на вопросы, посчитав, что победа уже в кармане. Меня обошел другой абонент, который стал счастливым обладателем iPhone 6S".

После этого наша победительница решила упорно добиваться своей цели.

Победительница викторины "Счастливые SMS" уже 7 лет пользуется услугами компании MegaCom. Она предпочитает популярный тарифный план "Хит" с оптимальной стоимостью внутрисетевых и внесетевых вызовов.

Выигранные средства она планирует вложить в расширение своего небольшого бизнеса.