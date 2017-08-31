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Юные футболисты Кыргызстана поборются за Кубок президента Казахстана

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Гулиза Авазова

Юношеская сборная U-17 (до 17 лет) сыграет в международном турнире по футболу на Кубок президента Казахстана. Традиционный турнир пройдет с 3 по 9 сентября в Алматы.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в настоящее время сборная под руководством Марата Джумакеева проводит учебно-тренировочные сборы в Бишкеке. В раках подготовки, 31 августа команда проведет контрольный матч против дубля столичной "Алги".

За кубок помимо Кыргызстана и двух команд Казахстана поборются, сборные Узбекистана, Таджикистана, России, Грузии и Албании.

Команды поделены на две группы, кыргызстанцы сыграют в группе "А" наряду с Казахстаном, Грузией и Албанией.

4 сентября

  1. "Казахстан-2" – Таджикистан
  2. Россия – Узбекистан
  3. Албания – Грузия
  4. Казахстан – Кыргызстан

5 сентября

  1. Россия – "Казахстан-2"
  2. Грузия – Кыргызстан
  3. Узбекистан – Таджикистан
  4. Казахстан – Албания

7 сентября

  1. Узбекистан – "Казахстан-2"
  2. Кыргызстан – Албания
  3. Таджикистан – Россия
  4. Казахстан – Грузия

8 сентября

  1. матч за 7-8 место
  2. матч за 5-6 место
  3. матч за 3-4 место
  4. Финал

URL: http://www.vb.kg/365576
Теги:
кубок, турнир, футбол
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