Юные футболисты Кыргызстана поборются за Кубок президента Казахстана

Юношеская сборная U-17 (до 17 лет) сыграет в международном турнире по футболу на Кубок президента Казахстана. Традиционный турнир пройдет с 3 по 9 сентября в Алматы.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в настоящее время сборная под руководством Марата Джумакеева проводит учебно-тренировочные сборы в Бишкеке. В раках подготовки, 31 августа команда проведет контрольный матч против дубля столичной "Алги".

За кубок помимо Кыргызстана и двух команд Казахстана поборются, сборные Узбекистана, Таджикистана, России, Грузии и Албании.

Команды поделены на две группы, кыргызстанцы сыграют в группе "А" наряду с Казахстаном, Грузией и Албанией.

4 сентября

"Казахстан-2" – Таджикистан Россия – Узбекистан Албания – Грузия Казахстан – Кыргызстан

5 сентября

Россия – "Казахстан-2" Грузия – Кыргызстан Узбекистан – Таджикистан Казахстан – Албания

7 сентября

Узбекистан – "Казахстан-2" Кыргызстан – Албания Таджикистан – Россия Казахстан – Грузия

8 сентября