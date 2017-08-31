Юные футболисты Кыргызстана поборются за Кубок президента Казахстана

Юношеская сборная U-17 (до 17 лет) сыграет в международном турнире по футболу на Кубок президента Казахстана. Традиционный турнир пройдет с 3 по 9 сентября в Алматы.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в настоящее время сборная под руководством Марата Джумакеева проводит учебно-тренировочные сборы в Бишкеке. В раках подготовки, 31 августа команда проведет контрольный матч против дубля столичной "Алги".
За кубок помимо Кыргызстана и двух команд Казахстана поборются, сборные Узбекистана, Таджикистана, России, Грузии и Албании.
Команды поделены на две группы, кыргызстанцы сыграют в группе "А" наряду с Казахстаном, Грузией и Албанией.
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