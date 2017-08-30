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Исаков поручил чиновникам "агрессивно обеспечивать" безопасность на дорогах

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Айдана Абдуваитова

Меры по обеспечению безопасности на дорогах будут усилены. Об этом сегодня, 30 августа, на заседании по дорожной безопасности заявил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, этот вопрос является самой острой проблемой в обществе. Он заявил, что в связи с началом нового учебного года необходимо максимально обеспечить безопасность детей на дорогах.

Глава правительства попросил вице-премьера Темира Джумакадырова "агрессивно работать с соответствующими подразделениями". Он поручил передислоцировать подразделения для того, чтобы они больше стояли рядом со с школами и обеспечивали безопасность детей.

"Нужно, чтобы патрульная милиция стояла не за "зебрами", а перед ними и не ловили людей, которые уже нарушили правила дорожного движения, а предупреждали нарушения", - заявил он.

Премьер-министр поручил членам правительства по своей части проработать вопросы безопасности и не опираться на официальную статистику, а руководствоваться реальными случаями ДТП.

"Статистика говорит о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели уменьшились на 20%. Но мне кажется, мы не должны пользоваться этой статистикой. Давайте я вам дам другую цифру: за 7 месяцев на дорогах погибли 400 граждан. Это очень страшная цифра, такого не должно быть совсем", - заключил Исаков.

URL: http://www.vb.kg/365578
Теги:
дети, ПДД, правительство, школа, безопасность, Патрульная милиция, Сапар Исаков
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Комментарии
bischof bo?mann
30.08.2017, 18:17
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Вроде телеканал "Сентябрь" закрыли , тем не менее, канал не прекратил вещание и выходять в эфир под названием "Жалбырак" !  Что это значит  - анархия ! Щуму много было , в итоге  - гора родила мышь ?

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Банин Александр
30.08.2017, 18:26
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Плюсов: 80
Минусов: 133
Комментариев: 141

bischof bo?mann

Вроде телеканал "Сентябрь" закрыли , тем не менее, канал не прекратил вещание и выходять в эфир под названием "Жалбырак" !  Что это значит  - анархия ! Щуму много было , в итоге  - гора родила мышь ?

А по закону ничего не сможешь им поделать, поэтому все чисто тут, а вот премьер молодец, сразу же нормальную идею предложил, впереди зебры стой дпсник, а не сзади! 

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Арсений Максимов
30.08.2017, 18:26
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Город растет, машины есть почти у всех, нагрузка на дороги высокая, так что нужно усиливать контроль.

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