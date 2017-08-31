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Жесткий диск с незаконченными произведениями Пратчетта раздавили катком

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Жесткий диск, на котором оставались незаконченные произведения писателя Терри Пратчетта (и история его браузера), был уничтожен 25 августа, пишет Медуза со ссылкой на The Guarduian. Об этом просил сам автор.

После смерти Пратчетта в 2015 году его друг, писатель-фантаст Нил Гейман, рассказал, что автор серии книг про "Плоский мир" хотел, чтобы "все, над чем он работал, вытащили из компьютеров, положили посреди дороги и раздавили катком".

Волю писателя исполнил Роб Уилкинс, управляющий его имуществом. Он выложил в твиттер Пратчетта фотографии жесткого диска до катка и после.

Остатки жесткого диска станут частью выставки Terry Pratchett: HisWorld, посвященной Пратчетту. Выставка пройдет в музее города Солсбери с 16 сентября 2017 года по 13 января 2018-го.

Терри Пратчетт умер 12 марта 2015 года. В 2007 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Пратчетт выпустил сатирический цикл "Плоский мир", в который вошли 40 романов. Всего он написал около 70 произведений.

URL: http://www.vb.kg/365580
Теги:
литература
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