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Атамбаев: Голосуйте так, как велит вам ваша совесть

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Аида Джумашева

Сегодня, 31 августа, в ходе церемонии поздравления с Днем независимости президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан не продавать свой голос на выборах главы государства 15 октября.

По его словам, в настоящий момент уже готовится дискредитация выборов. По телевидению и в газетах муссируется тема административного ресурса. "Это подается так, что победит кандидат от СДПК. В некоторых политических кругах обсуждается тема подготовки беспорядков после 15 октября, в случае победы кандидата от СДПК", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что всегда найдется ретивый чиновник, который пытаясь угодить своему начальнику и с лучшими намерениями будет агитировать за кандидата президентской партии. Однако, со слов главы государства услужливый дурак хуже врага. 

URL: http://www.vb.kg/365588
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, День независимости
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Комментарии
Сергей Тихомиров
31.08.2017, 11:14
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Плюсов: 251
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Комментариев: 446

Жээнбеков из без админресурса победит. У него нет реальных конкурентов. Бабанов с Сариевым уже многократно дискредитировали себя, а остальные вообще никому не известны.

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Банин Александр
31.08.2017, 11:28
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Вот сколько раз Атамбаев говорил, чтоб не подкупались за деньги! Но наши люди сами не понимая всего этого начинают продаваться, а потом жалуются на народных избранников. Будьте честны перед самими собой!

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Айбек Алиев
31.08.2017, 14:39
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Комментариев: 7

Голосовать надо не абы за кого, а за честного государственника! Зачем нам рейдер в президентах? Зачем нам олигархия на 7 этаже, что даже не знает чем и как живут простые люди.

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