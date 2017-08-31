Атамбаев: Голосуйте так, как велит вам ваша совесть

Сегодня, 31 августа, в ходе церемонии поздравления с Днем независимости президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан не продавать свой голос на выборах главы государства 15 октября.

По его словам, в настоящий момент уже готовится дискредитация выборов. По телевидению и в газетах муссируется тема административного ресурса. "Это подается так, что победит кандидат от СДПК. В некоторых политических кругах обсуждается тема подготовки беспорядков после 15 октября, в случае победы кандидата от СДПК", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что всегда найдется ретивый чиновник, который пытаясь угодить своему начальнику и с лучшими намерениями будет агитировать за кандидата президентской партии. Однако, со слов главы государства услужливый дурак хуже врага.