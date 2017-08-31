Президент: Админресурс на выборах ничего не решит

Срубил стадион – построй два. На открытие «Азия молл»31 августа распахнет свои двери для покупателей новый крупный торговый центр «Азия молл» в Бишкеке. Жителей столицы Кыргызстана крупными торговыми центрами не удивишь. Совсем недавно огромный супермаркет открылся напротив ЦУМа и так далее, без числа. Но «Азия молл» все-таки бурно обсуждают, уж больно необычна его история.

Омурбек Бабанов, один из наиболее известных кыргызстанских политиков, весной нынешнего года публично объявил, что торговый центр строится на деньги, выделенные Российско-кыргызским фондом развития фирме его родственника. Другого выхода у него и не было, как говорится, шило в мешке не утаишь. Если бы он сам не рассказал, рассказали бы другие. Но снимает ли это все вопросы к Омурбеку Бабанову?

С одной стороны, хорошо, что деньги были вложены в экономику Кыргызстана (а не России, например, куда он предпочитает инвестировать заработанные в Кыргызстане средства). С другой – почему льготный кредит, который мог быть потрачен на развитие производства, был выдан фирме, строящей очередной торговый центр?

В Уставе РКФР, призванном по замыслу организаторов – российского и кыргызского правительств – содействовать развитию экономики Кыргызстана, прямо сказано: льготные кредиты со ставками ниже рыночных должны направляться только на «развитие приоритетных секторов экономики Кыргызстана». Рынки и супермаркеты – это приоритетный сектор? С каких пор?

Поражает, конечно, непосредственность Омурбека Бабанова: прекрасно зная, что скоро он выдвинется в президенты, и вся история так или иначе станет известна народу, он предложил своим родственникам обратиться за таким кредитом. Но, видимо, привычка жить одним днем и стремление заработать на чем угодно перевесили здравый смысл. Также поражает и Совет РКРФ – они-то куда смотрели? Больше не было других проектов? Точно были. Например, поступала заявка на кредитование постройки логистического центра в Алайском районе – ее отклонили. А вот «Азия-молл» - пожалуйста. То есть проекты, принципиально важные для развития горных районов могут подождать, а сфера розничной торговли – ну никак.

Однако же вот ведь какая заковыка. В Уставе Фонда есть статья 13, называемая «Запрет политической деятельности». В ней черным по белому записано: «Фонд, члены Правления Фонда и сотрудники Фонда не вправе вмешиваться в политические события, происходящие в любом из государств Сторон, принимать решения, связанные с прямым или косвенным финансированием политических партий, организаций и лиц, участвующих в политической деятельности, напрямую или косвенно».

Иными словами, Правление и Совет РКФР поступили не просто нелогично – они напрямую нарушили Устав Фонда. И это может и должно стать поводом как минимум для парламентского расследования. Если на членов правления надавили – то было ли это только один раз, или были еще прецеденты? Они не знали, что Омурбек Бабанов «участвует в политической деятельности»? Или от них скрыли, кому на самом деле принадлежит фирма, которая обратилась за кредитом?

Отдельный интересный вопрос для обывателей – почему человек, позиционирующий себя как чуть ли не самый богатый в Кыргызстане предприниматель (но платящий при этом, согласно его же декларации о доходах несопоставимые с этим налоги – в 2015 году он, например, заявил о доходе всего в 11 миллионов сомов) вообще решил привлечь кредит, а не построил торговый центр за счет собственных средств? Но это, конечно, его личное дело.

Осадок останется и после торжественного открытия супермаркета, тем более, что стоит он на очень знаковом для бишкекчан месте – бывшего стадиона «Инструментальщик». Некогда в лихие девяностые завод имени Ленина решил от него избавиться и передал МЧС КР. А потом объект, как говорится, пошел по рукам. На тот момент законодательство страны напрямую запрещало приватизировать подобные объекты с изменением профиля их работы. Темную историю о том, как стадион перешел в частные руки («инвесторам», которые «Инструментальщик» обещали возродить, а вместо этого уничтожили), тоже когда-нибудь напишут – и это будет часть общей истории о том, как разворовали и ограбили Кыргызстан и его народ.

Что еще можно добавить? Когда строили торговый центр на месте стадиона, было вырублено много деревьев, мешавших стройке века. Те, кто рубил, должны по закону вместо одного уничтоженного дерева посадить два новых (надеемся, что так и будет сделано, а впрочем, время покажет – такие «мелочи» олигархи в КР часто забывают). Но почему бы не ввести аналогичное правило: уничтожил социальный объект – построй два новых на вырученные средства? Столице остро не хватает спортивных объектов, стадионов. «Спартак» давно пора реконструировать, там стыдно проводить международные матчи. Спортивные федерации чуть ли не за год вынуждены записываться на проведение на нем соревнований. Пусть Омурбек Бабанов построит для горожан стадион, хотя бы один? Это, конечно, не сулит сверхприбылей, как многоэтажный «комок». Но и нельзя сказать, что это будет совсем уж убыточный спортивный центр. Бишкек – не Россия, конечно, в Кыргызстан инвестировать хотят не все. Но Бабанов же обещает рай для инвесторов, чего же ему самому бояться? Или же он сам не очень верит в то, в чем надеется убедить других?