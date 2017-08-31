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Атамбаев: Все попытки раскачать страну будут жестко пресечены

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Аида Джумашева

Все попытки раскачать страну или организовать беспорядки будут жестко пресечены. Об этом сегодня, 31 августа, во время церемонии празднования Дня независимости сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, по Конституции его полномочия закачиваются как минимум 1 декабря. "Мне этого времени хватит, чтобы жестко пресечь и наказать организаторов беспорядков. В этот раз никого прощать не буду", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/365591
Теги:
Алмазбек Атамбаев, беспорядки, День независимости
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Комментарии
Касым Молдобаев
31.08.2017, 11:21
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Комментариев: 472

У нас стало традицией каждый раз после выборов поднимать земляков, но в этот раз, думаю, это не удастся. Сейчас другой уровень доверия к власти, никто не пойдет за маргиналами.

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Дениза Токоева
31.08.2017, 11:36
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Тех кто пытается за счет народа и травли между кыргызстанцами оказаться на троне, то их ждет нескончаемые суды и огромные сроки, это в лучшем случае. Надоели эти реваншисты-трайбалисты-нацисты!

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Айбек Алиев
31.08.2017, 14:48
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Комментариев: 7

Касым Молдобаев

У нас стало традицией каждый раз после выборов поднимать земляков, но в этот раз, думаю, это не удастся. Сейчас другой уровень доверия к власти, никто не пойдет за маргиналами.

Ну, 100 человек и даже 1000 земляков ничего не решат, а поднять 20 тыс сейчас никто не сможет.

Не пойдут люди жизнью рисковать ради водружения чьей-то задницы на 7 этаж.

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