Атамбаев: Все попытки раскачать страну будут жестко пресечены

Все попытки раскачать страну или организовать беспорядки будут жестко пресечены. Об этом сегодня, 31 августа, во время церемонии празднования Дня независимости сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, по Конституции его полномочия закачиваются как минимум 1 декабря. "Мне этого времени хватит, чтобы жестко пресечь и наказать организаторов беспорядков. В этот раз никого прощать не буду", - сказал президент.