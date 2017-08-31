Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Атамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государство

157  3
Аида Джумашева

Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Об этом сегодня, 31 августа, во время празднования Дня независимости заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, заложен фундамент для экономического  процветания. "Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Кыргызстан состоялся как суверенное государство. И это я считаю и была моей главной задачей, моей миссией, как президента. Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан, - сказал Атамбаев.

Он отметил, что роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс Национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны.

URL: http://www.vb.kg/365592
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День независимости
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Касым Молдобаев
31.08.2017, 11:47
Карма: +141
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 220
Минусов: 79
Комментариев: 472

За последние годы очень многое сделано. А ведь еще 7 лет назад страна была на грани распада. Многие предвещали, что Кыргызстан исчезнет с политической карты.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
31.08.2017, 12:08
Карма: -21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 68
Минусов: 89
Комментариев: 125

Касым Молдобаев

За последние годы очень многое сделано. А ведь еще 7 лет назад страна была на грани распада. Многие предвещали, что Кыргызстан исчезнет с политической карты.

А пусть теперь они вспомнят все свои слова о нашей стране и ее судьбе и просто засунут свое экспертное мнение в одно место. Умники!!! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гульнура Бекболотбекова
31.08.2017, 15:05
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 28

Не могу понять скучающих по акаевскому или бакиевскому времени, мне кажется они мазохисты. Или мазохисты, или из круга экс-презов. Все остальные люди видели от "академика с продресью" только гипер инфляцию, коррупцию, абсолютное игнорирование системы образования и медицины.  Про Бакиева даже и говорить не стоит, клан пираний.  Сидели при них без света и наглая морда Максима, что у каждой более менее крупной компании свои 40% урвал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  