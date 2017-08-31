Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Слепого британца год судили за просмотр детского порно

172  0
www

В Великобритании более года судили ослепшего Эндрю Шоу (Andrew Shaw) за скачивание и просмотр детской порнографии. Об этом сообщает Miami Herald.

Как утверждается в материале издания, 44-летний Шоу полностью слеп на один глаз и очень плохо видит вторым. Тем не менее это не помешало следствию обвинить британца в скачивании 71 изображения с обнаженными детьми.

По словам адвоката подсудимого Аллана Кобейна (Allan Cobain), из-за проблем со зрением Шоу не смог отличить 15-летних подростков от 16-летних девушек (В Британии возраст сексуального согласия начинается с 16 лет).

"Это необычный случай, ведь мой клиент официально слеп. Можно с уверенностью заявить, что трудности со зрением помешали ему понять, что за фотографии он загружает", - отметил Кобейн, подчеркнув, что его подсудимый был уверен, что разглядывает тела 16-летних девушек.

Из зала суда, куда Шоу заявился в сопровождении лабрадора-поводыря, его выпустили под залог, а рассмотрение дело отложили до сентября.

URL: http://www.vb.kg/365593
Теги:
Великобритания, суд, порнография
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  