Атамбаев: Возврата к коррумпированной системе не будет

Возврата к прежней коррумпированной системе не будет. Об этом сегодня, 31 августа, во время празднования Дня независимости заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в стране начата настоящая системная борьба с коррупцией, производится чистка органов госуправления, особенно в высших эшелонах власти.

"Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И конечно же, этого не "видят" и некоторые политики, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести. Объясняется это просто. Скоро президентские выборы. И очень многие политиканы готовы на все, а не только на ложь и клевету, чтобы вернуть прошлые порядки, чтобы снова политики могли наживаться за счет народа. Чтобы снова Кыргызстан превратить в коммерческий "комок", как это делали Айдар Акаев и Максим Бакиев", - сказал Атамбаев.