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Атамбаев: Возврата к коррумпированной системе не будет

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Аида Джумашева

Возврата к прежней коррумпированной системе не будет. Об этом сегодня, 31 августа, во время празднования Дня независимости заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в стране начата настоящая системная борьба с коррупцией, производится чистка органов госуправления, особенно в высших эшелонах власти.

"Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И конечно же, этого не "видят" и некоторые политики, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести. Объясняется это просто. Скоро президентские выборы. И очень многие политиканы готовы на все, а не только на ложь и клевету, чтобы вернуть прошлые порядки, чтобы снова политики могли наживаться за счет народа. Чтобы снова Кыргызстан превратить в коммерческий "комок", как это делали Айдар Акаев и Максим Бакиев", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/365595
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День независимости, коррупция
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Комментарии
Касым Молдобаев
31.08.2017, 12:12
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Плюсов: 220
Минусов: 79
Комментариев: 472

Он привел молодую элиту во власть, как и обещал. Теперь главное, чтобы они не пошли по стопам своих предшественников и показали, как нужно работать.

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Руслан Рустамович
31.08.2017, 12:17
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Сумма оценок комментариев
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Минусов: 78
Комментариев: 128

Касым Молдобаев

Он привел молодую элиту во власть, как и обещал. Теперь главное, чтобы они не пошли по стопам своих предшественников и показали, как нужно работать.

 Они должны так работать, чтоб старики просто от зависти и гнева просто лопнули нах.

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Барак уБАМа
31.08.2017, 12:38
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А что,у нас коррупция побеждена? Кто верить в эту сказку,предлагаю сходить в какое нибудь госучереждение.н: а садик или в школу.

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