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Очередной пожар в Ботаническом саду

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Глеб Куренев

В Ботаническом соду вспыхнул очередной пожар. Информацией с "ВБ" поделились очевидцы. В пожарной части подтвердили данный факт.

"Сообщение о возгорании поступило в 13.29, на место выехали 2 пожарных расчета. В настоящий момент никаких данных о площади пожара и причинах нет, они появятся после тушения", - сообщили в МЧС КР.

Предварительно, сообщается, что причиной возгорания могут быть брошенный окурок, либо не соблюдение мер безопасности.

Напомним, 7 августа, в Ботаническом саду города Бишкек произошел пожар. Информация о возгорании на пульт 101 поступила примерно в 15.30. Для тушения огня на место прибыл один пожарный расчет.

URL: http://www.vb.kg/365602
Теги:
пожар, Бишкек
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