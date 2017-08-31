Прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве многоэтажных домов

Надзор за соблюдением законодательства в сфере архитектуры и градостроительства в столице республики остается актуальным вопросом правоохранительных органов. Прокуратурой Первомайского района столицы совместно с Первомайским РО УГКНБ КР по городу Бишкек проведена проверка законности строительства многоквартирных домов по адресу г. Бишкек, ул. Панфилова, 124, 126 и 128.

В ходе проверки были установлены нарушения требования Закона КР "Об обеспечении пожарной безопасности" в части обеспечения противопожарных разрывов и проездов для пожарной спецтехники.

Ранее, при осуществлении надзора и контроля строительства указанного объекта, должностными лицами Управления Госэкотехинспекции не были предприняты меры по приостановлению строительства и устранению нарушений.

По данному факту прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР.

Данное уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для передачи в компетентный орган в целях организации дальнейшего расследования.