Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Си Цзиньпин: Повышается влияние КР на международном и региональном уровне

43  0
Руслан Изреков

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.

"За 26 лет независимости в Вашей стране были достигнуты огромные успехи в государственном строительстве, быстро развивается экономика, значительно повышается уровень жизни народа, заметно повышается влияние Кыргызстана на международном и региональном уровне, чему от чистой души радуется Китай, как дружеский сосед и стратегический партнер.

С начала этого года мы с Вами имели две встречи, в ходе которых обменялись мнениями относительно развития кыргызско-китайских отношений и сотрудничестве во всех областях и достигли ряда важных договоренностей. Я готов вместе с Вами приложить все усилия, чтобы продвинуть отношения стратегического партнерства между нашими странами на новый уровень", - отмечено в телеграмме Си Цзиньпиня.

Си Цзиньпин пожелал дружественному Кыргызстану процветания, а его народу - счастья и благополучия.

URL: http://www.vb.kg/365612
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День независимости, Си Цзиньпин
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  