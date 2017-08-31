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Назарбаев: Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества

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ВБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"За короткий исторический период, Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны.

Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Назарбаев пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу мира и благополучия.

URL: http://www.vb.kg/365613
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурсултан Назарбаев, День независимости
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