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Лукашенко поздравил Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

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ВБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу КР и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Убежден, что поступательное развитие белорусско-кыргызского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран", - отмечено в телеграмме поздравления.

Лукашенко пожелал Атамбаеву доброго здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а кыргызскому народу - мира и благополучия.

URL: http://www.vb.kg/365615
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Александр Лукашенко, День независимости
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