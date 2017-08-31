Лукашенко поздравил Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу КР и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Убежден, что поступательное развитие белорусско-кыргызского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран", - отмечено в телеграмме поздравления.

Лукашенко пожелал Атамбаеву доброго здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а кыргызскому народу - мира и благополучия.