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Президент ФРГ: Германия останется надежным партнером для Кыргызстана

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ВБ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, сложившиеся уже 25 лет назад, за последние годы постоянно углублялись. С удовольствием вспоминаю нашу встречу в Бишкеке в прошлом году. Ваш визит в Германию в феврале этого года, также, как и визит Федерального канцлера в прошлом году подчеркивают большой интерес нашей страны к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном.

Благодаря проведению решительных реформ Ваша страна добилась общественного прогресса, на который обращают внимание и далеко за ее пределами. Я желаю кыргызскому народу, чтобы такое положительное развитие удалось сохранить и продолжить. Германия останется надежным партнером для Кыргызстана и в дальнейшем его развитии.

Вам лично и Вашей семье я желаю благополучия и крепкого здоровья, а кыргызскому народу – светлого будущего в условиях мира и благосостояния", - отмечено в телеграмме Президента Германии.

URL: http://www.vb.kg/365616
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Германия, День независимости
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