Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Президент Грузии: Мы высоко ценим тесные исторические узы

125  0
ВБ

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы подчеркнуть, что наши государства открыли новую страницу в отношениях и стали развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Мы высоко ценим тесные исторические узы, связывающие наши народы и придаем большое значение развитию и углублению сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов", - отмечено в телеграмме поздравления.

Маргвелашвили пожелал Атамбаеву дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана благополучия и процветания.

URL: http://www.vb.kg/365617
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Грузия, День независимости
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  