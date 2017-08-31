Президент Грузии: Мы высоко ценим тесные исторические узы

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы подчеркнуть, что наши государства открыли новую страницу в отношениях и стали развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Мы высоко ценим тесные исторические узы, связывающие наши народы и придаем большое значение развитию и углублению сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов", - отмечено в телеграмме поздравления.

Маргвелашвили пожелал Атамбаеву дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана благополучия и процветания.