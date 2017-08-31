Макрон: Франция весьма привержена стабильности в Центральной Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину наших дипломатических отношений, и я желаю углубления наших двусторонних отношений и укрепления дружественных связей, которые объединяют оба наши народа.

Франция весьма привержена стабильности в Центральной Азии и, учитывая важнейшие выборы, которые ожидаются осенью в Кыргызстане, я выражаю Вам поддержку в усилиях которые Вы прилагаете в продвижении плюрализма и укреплении верховенства права в Кыргызстане.

Прошу Вас принять, господин Президент, уверения в моем весьма высоком уважении", - отмечено в телеграмме Эммануэля Макрона.