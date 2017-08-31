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Как в Бишкеке отмечают День независимости

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Глеб Куренев

Сегодня, 31 августа, по всей стране проходят праздничные мероприятия в честь 26-летия независимости Кыргызстана. Площади, парки и скверы заполнены радостными людьми, которые участвуют в различных увеселительных программах. В столице праздничные концерты и парады проходят во всех районах. Корреспондент "ВБ" отправился посмотреть как веселятся горожане и гости столицы.

Первым делом конечно же стоит стоило посетить центральную площадь Ала-Тоо, где программу концерта прогнали заранее ещё 29 августа . Чтобы попасть на главную часть города с раннего утра во всех КПП выстроились очереди. Проверяли всех через металлоискатель вежливо и аккуратно, но тщательно. По периметру площади дежурило множество сотрудников милиции, те блюстители порядка, которые находились непосредственно у сцены периодически поглядывали на выступление, уж очень оно было интересное. Артисты, музыканты, певцы радовали своими номерами зрителей. Позже выступил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Собравшиеся зрители пытались разместиться с восточной стороны площади, так как там можно было постоять в тени, но были и те, кто не побоялся палящего солнца и занял место поближе к сцене. Дневное выступление на площади Ала-Тоо завершилось военным оркестром.

Кстати, артисты, которые уже выступили разошлись отдохнуть, и очень интересно было увидеть суровых джигитов и девушек в традиционных нарядах на улицах Бишкека.

Неподалеку от главного празднования, на старой площади, прошли спортивные состязания. Борцы, каратисты и представителей других единоборств показывали свое мастерство. А потом начались зрелищные спарринги, в которых приняли участие как взрослые, так и дети. Первым же, кто начал привлекать внимания гостей был юный манасчи.

Смекнули также и коммерсанты, которых попросили уйти с площади. Они расположились на тротуаре от улицы Тыныстанова до Абдрахманова на проспекте Чуй, тем самым превратили этот участок в небольшой Арбат. Там можно было и проверить силу удара, и испытать удачу в различных играх, купить пастилу, сладкую вату и несколько сортов курута. Маленький филиал парка Панфилова пользовался спросом у прохожих, к импровизированным аттракционам были внушительные очереди.

Для тех, кто не сумели выбраться на большие мероприятия, домкомы и председатели ТСЖ устроили маленькие праздники во дворах, правда, преимущественно для детей. Юные кыргызстанцы перетягивали канат, водили хоровод и играли в футбол. Без подарков не ушел ни кто, все получили хотя бы по несколько конфет и конечно же множество позитивных эмоций.

Для тех, кто ещё планирует повеселиться сегодня не стоит забывать, что в 19.00 на площади Ала-Тоо пройдет праздничный концерт звезд отечественной эстрады. Сотрудники милиции сообщили, что запускать людей на территории площади начнут в 18.00. В 23.00 можно будет полюбоваться на уже традиционный праздничный салют.

URL: http://www.vb.kg/365623
Теги:
День независимости, праздник, Бишкек, мэрия
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