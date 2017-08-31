Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Посол Великобритании: Научите маршрутчиков водить

325  3
Глеб Куренев

Посол Великобритании Робин Орд-Смит возмутился навыками вождения маршрутчиков. Свой пост Орд-Смит опубликовал на официальной странице в Твиттере.

На снимке, который опубликовал посол видно, как несколько маршрутных такси устроили вакханалию на столичных дорогах. Родин Орд-Смит попросил кого-нибудь объяснить как правильно водить.

Под твиттом возникла стена комментариев, из публичных личностей там отметился гражданский активист Айбек Баратов, который посчитал, что даже если обучить водителей маршуток правильно ездить, то ничего не изменится, необходимо избавляться от взяток и устанавливать камеры.

Маршрутное такси один из основных средств передвижения жителей столицы, и возможно, бишкекчане уже привыкли к их отвратительному поведению. Пассажиры отчасти сами провоцируют водителей нарушать ПДД, прося остановиться в запрещенных местах. Но стоит и вспомнить прошлогодний экзамен для водителей маршрутных такси, во время которого ни один из 18 них не смог сдать тест на знание ПДД.

URL: http://www.vb.kg/365628
Теги:
Великобритания, ПДД, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Барак уБАМа
31.08.2017, 17:50
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 32
Комментариев: 224

Для этих уродов не важно ппд,им важно количество сомов.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Chabdan Manilov
31.08.2017, 19:33
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4


гражданский активист Айбек Баратов, который посчитал, что даже если обучить водителей маршуток правильно ездить, то ничего не изменится, необходимо избавляться от взяток и устанавливать камеры.

Баратов пусть не умничает, его шеф сам ПДД нарушает - вояжирует на полностью тонированном авто.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Chabdan Manilov
31.08.2017, 19:48
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  