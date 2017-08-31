В аварии в Оренбурге пострадали кыргызстанцы. Возможно водитель уснул

В результате аварии на 150 километре трассы Самара-Оренбург пострадали 7 человек. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в РФ ссылаясь на ГУ МЧС.

Микроавтобус Форд двигался из Кыргызстана в столицу России. В автобусе находилось 9 человек, 7 из них пострадали и получили травмы средней степени тяжести, погибших нет. Троих пассажиров разместили в госпиталь, двое отправились в Москву.

Российские СМИ ссылаясь на правоохранительные органы делятся информацией о том, что по предварительным данным водитель уснул за рулем и вылетел в кювет.