Американец съел двух живых пауков ради работы

Американец Дэниел Робертс (Daniel Roberts) съел двух пауков вида "черная вдова" на глазах у публики, чтобы получить работу. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на телеканал Fox 26.

Мужчина пришел на ежегодный кастинг Hobb's Grove - мероприятие, в ходе которого отбираются претенденты на участие в массовом выступлении на Хеллоуин. Специально для съемочной команды телеканала Робертс продемонстрировал свои умения на камеру.

Сачала он употребил специальное лекарство, чтобы яд черной вдовы не причинил ему вреда. В ходе демонстрации он позволил паукам походить по его лицу и во рту, а затем зажевал их.