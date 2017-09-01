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ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

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В московском регионе задержаны двое выходцев из Центральной Азии, готовившие теракты на 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Один из задержанных - как заявили в спецслужбе, он член "Исламского государства" - планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв. По месту проживания второго террориста найдена самодельная бомба и компоненты для ее изготовления.

1 сентября в России, помимо Дня знаний, будет отмечаться исламский праздник Курбан-байрам.

URL: http://www.vb.kg/365637
Теги:
Россия, теракт
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