Омурбек Бабанов пожелал школьникам поступить в самые лучшие ВУЗы мира

Одним из кандидатов на президентских выборах 15 октября в Кыргызстане, причем имеющим очень серьезные шансы, является местный олигарх Омурбек Бабанов. Это обстоятельство повергает в шок элиту этой страны, которая прекрасно знает Бабанова как беспредельно жадного и ни перед чем не останавливающегося коммерсанта.«У Бабанова есть мечта – заработать ярд баксов, и чтобы получить этот миллиард он ни перед чем не остановится, — заметил Vesti.uz на условиях анонимности один из бишкекских крупных предпринимателей. – Он будет говорить, будто миллиард у него уже есть, но это чепуха, конечно. По нашим меркам, он олигарх, даже со своими СМИ. Но до миллиарда там далеко. Этот человек пойдет, если надо, по трупам».Еще отмечают, что у Бабанова в родном Кыргызстане нет и не было бизнеса, который он сам бы начал с нуля и развил – только тот, который был у кого-то отобран. Начинал он когда-то с торговли водкой, потом его пустили поучаствовать на рынке ГСМ. И та, и другая сферы в лихие девяностые были среди наиболее криминализированных, хотя и сулили большую прибыль. Только надо было еще дожить до того момента, чтобы ее потратить – смертность среди «новых кыргызов» зашкаливала.Крышей Бабанова стали чеченцы, братья Бажаевы из нефтяной группы «Альянс». Они появились в Кыргызстане после того, как киллеры расстреляли Ю.Кольбаева, главу представительства «Лукойла» в республике. Передел рынка ГСМ, как вспоминают немногие дожившие до наших дней его ветераны, проходил довольно жестко. Горели автозаправки конкурентов, брали в заложники детей их владельцев и так далее.Омурбек Бабанов был дружен сначала с сыном президента Акаева Айдаром, а потом с сыном следующего президента Бакиева. И тот, и другой «сынок» — личности в Кыргызстане очень известные и очень одиозные. Они прославились рейдерством, махинациями с поставками топлива на американскую военную базу «Манас», грандиозным воровством. Их помощь дорогого стоила.Омурбек Бабанов с помощью Максима Бакиева отнял у предпринимателя Шарипы Садыбакасовой банк «Кыргызстан», где он сначала был миноритарным акционером. Автомобильный рынок «Азамат» под Бишкеком был ему продан после того, как был убит бывший владелец рынка, депутат парламента Жыргалбек Сурабалдиев. После этого семья Сурабалдиевых подверглась мощному прессингу со стороны лично Максима Бакиева. Его дочь Эльмира Сурабалдиева рассказывала несколько раз на телевидении, как ее вызвал к себе «Макс-Бакс» и сказал: «Ты слишком молода, чтобы вести такой большой бизнес. Продай!» И озвучил смешную цену.Этот список можно продолжать. Собственно, об этих и других историях писали уже сотни раз. Страшно то, что народ находится под обаянием Бабанова, а точнее, под обаянием обещаний, которые он раздает направо и налево в ходе выборных кампании. Похмелье для людей, поверивших богачу, может оказаться слишком тяжелым…Бабанов известен своей злопамятностью и агрессивным стилем по отношению к оппонентам. И своей способностью в рекордные сроки наживать себе врагов. В 2011 году он стал премьер-министром Кыргызстана, но продержался только до лета следующего года. Парламент был готов объявить ему вотум недоверия. Был поднят вопрос о племенном скакуне, которого ему «подарили» иностранные коммерсанты и так далее.Спасло Бабанова от отставки по требованию Жогорку Кенеша (парламента) только то, что распалась коалиция парламентского большинства, и он ушел как бы автоматически (в Кыргызстане главу правительства назначает партийная коалиция большинства из фракций в парламенте, и, если она распадается, премьер автоматически уходит).Теперь Бабанов, человек с такой красочной биографией, стремится стать президентом. Деловые круги Кыргызстана в ужасе ожидают от этого нового кровавого передела собственности. Но у бизнес-элиты есть серьезные ресурсы. Так что не исключено, на подходе к заветной должности у Бабанова по этой причине возникнут серьезные (возможно, непреодолимые) препятствия. 15 октября это станет ясно.