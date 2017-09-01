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Первый раз в первый класс. Около 16 тысяч детей пошли в школу в Бишкеке

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Глеб Куренев

Сегодня, 1 сентября, школы столицы открыли свои двери для примерно 16 тысяч детей. Такими данными поделился мэр столицы Албек Ибраимов.

Всего же новых учеников приняли более 100 столичных школ. Первый звонок во всех учебных заведениях прошел в 10 часов утра. Однако, стоит отметить, что сегодня больше ознакомительная часть, нежели учебная. Официальный учебный год начнется в понедельник, 4 сентября. Тем не менее, первоклассники уже успели немного поучиться - первый урок во всех школах был посвящен истории и культуре Кыргызстана.

4 столичная гимназия в этом году набрала 7 первых классов. Для маленьких учеников была проведена их первая в жизни школьная линейка. Новичков приветствовали старшеклассники и лично директор школы. Для первоклассников старшие товарищи читали стихи, пели песни и устроили небольшую концертную программу.

Из позитивных новшеств в новом учебном году можно отметить открытие электронных библиотек в 60 школах по всей стране. В каждой такой библиотеке будет по 20 компьютеров, 4 ноутбука и 4 проектора. В настоящее время в свободном доступе размещены 369 учебников, 566 диссертаций и 794 оцифрованных книг - сообщают в министерстве образования и науки КР. Также планируется подключить 775 школ к всемирной паутине.

URL: http://www.vb.kg/365651
Теги:
дети, образование, школа, Бишкек, Министерство образования
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Комментарии
Таку Сагын
01.09.2017, 14:35
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Комментариев: 29

От образования людей зависит их будущая судьба

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Чолпон Шакирова
01.09.2017, 15:43
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Президент следующий надеюсь так же будет смотреть за образование в стране. Нам нужна прогрессивная молодежь, которая смогла бы развивать страну.

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