Трейлер вымышленного сериала "Вестерос" показал "Игру престолов" в XXI веке

В сети появился ролик, который пародирует сериал "Игра престолов". Видео опубликовано на YouTube-канале Westeros The Series.

События оригинального сериала в ролике перенесены в XXI век. Слоган проекта - "Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому". В современном городе, показанном в ролике, есть площадь Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.

Клип "Сериал "Вестерос"" смонтирован как трейлер к будущему проекту. Однако неизвестно, будет ли на самом деле снято такое шоу. В комментариях высказано предположение, что это своего рода фанфик.