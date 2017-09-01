Исаков: Курман айт призывает нас к духовной терпимости и чистоте помыслов

Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе на центральной площади города Ош.

Глава Правительства зачитал поздравление от имени Президента КР Алмазбека Атамбаева по случаю праздника Курман айт.

Поздравляя соотечественников от имени Правительства, Исаков отметил, что праздник Курман айт призывает всех к духовной терпимости, человечности и чистоте помыслов.

"В этот день, мы, обращаясь к Всевышнему, вспоминаем ушедших предков и приносим жертвоприношение. Мы все хотим, чтобы произнесенные сегодня нами молитвы были услышаны. Пусть этот праздник принесет нашей земле и народу спокойствие, благополучие и единство", - подчеркнул премьер-министр.