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Атамбаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

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Алмазбек Атамбаев поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Узбекистан.

С глубоким удовлетворением отмечаю, что с Вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием", - отмечено в послании Главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - мира, добра и процветания.

URL: http://www.vb.kg/365662
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День независимости, Шавкат Мирзиёев
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Комментарии
Заман Бероев
01.09.2017, 16:46
Карма: +3
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Плюсов: 10
Минусов: 7
Комментариев: 33

Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном заметно улучшились, во многом благодаря новому президенту Узбекистана, который не позиционирует себя, как диктатор.

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Жаркынай Сейитбекова
01.09.2017, 16:48
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 9
Комментариев: 15

Заман Бероев

Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном заметно улучшились, во многом благодаря новому президенту Узбекистана, который не позиционирует себя, как диктатор.

Атамбаев мудро поступал все эти годы, пока был Каримов.. Он не реагировал на провокации и ждал, просто ждал.)

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