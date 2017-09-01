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Лидер Узбекистана поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

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ВБ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт.

"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Алмазбеку Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

URL: http://www.vb.kg/365665
Теги:
Алмазбек Атамбаев, праздник, Шавкат Мирзиёев
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