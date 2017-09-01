Исаков: В кратчайшие сроки необходимо обеспечить чистой питьевой водой г.Ош

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 1 сентября, в рамках рабочей поездки по Ошской области ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации системы водоснабжения города Ош, финансируемого за счет Азиатского Банка Развития и осмотрел состояние водозабора "Плотина".

Главу Правительства проинформировали о том, что данный проект был начат в 2012 году и предусматривал реализацию четырех компонентов. На эти цели были направлены 11,8 млн. долларов США. На сегодняшний день из-за ненадлежащей реализации первого компонента по строительству водоочистной галереи, вопрос обеспечения чистой питьевой водой города Ош остается открытым.

Премьер-министр назвал данный факт недопустимым и поручил правоохранительным органам страны изучить всю хронологию событий и провести детальное расследование по выявлению ответственности лиц, причастных к халатной реализации проекта по строительству водоочистной галереи на водозаборе "Плотина".

"На данный момент население города Ош составляет порядка 300 тысяч людей, с учетом внутренней миграции эта цифра достигает 500 тысяч. Сложившаяся ситуация является недопустимой, когда происходит освоение денежных средств, но в итоге никакого результата нет. Такого быть не должно, соответствующие лица должны понести наказание", - подчеркнул Сапар Исаков.

Мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев сообщил, что на сегодняшний день ведется разработка альтернативного проекта решения данной проблемы, предусматривающего перенос водозабора на 2-2,5 километра от ныне существующего.

Глава Правительства поручил провести глубокое исследование и ускорить разработку полноценного проекта для скорейшего обеспечения чистой питьевой водой жителей города Ош.