Повышение цен на уголь - это спекуляция. Но какие меры будут применяться?

В последнее время активно обсуждается стоимость угля на рынке Кыргызстана. Многие жалуются, что цена на твердое топливо значительно увеличилась, да и к тому же некоторые угольные базы пустуют. Редакция "ВБ" решила выяснить, с чем связана сложившаяся ситуация.

Министерства и ведомства знают об этой проблеме и комментируют это по-разному. Одни говорят, что это спекуляции, связанные с дефицитом казахского угля, другие уверены, что хоть запасы импортного твердого топлива иссякают, но повлияли на цену сезонность и ажиотаж. Третьи считают, вся проблема в стоимости доставки угля до конечного потребителя.

Итак, начнем по порядку. За основу была взята информация у торговцев. Позвонив по нескольким объявлениям, ответы на вопрос, почем нынче уголь в Бишкеке, были схожи. Казахский уголь на складах, по их словам отсутствует, а местный продается только с машин.

"Шабыркуля" уже полтора месяца нет, и когда он будет, неизвестно. "Кара-Кече" сейчас стоит 4200 сомов и продается только с машин, на складах его нет. На складах продается "Кара-Жыра" и "Шабыркуль", но они закрыты, их нет", - рассказал продавец угля Анатолий Смирнов.

Однако рассказать, по какой причине уголь за пару месяцев вырос в цене в среднем на 600-700 сомов за тонну, отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Те же, кто реализует уголь не с машин, а со склада, говорят, что проблемы с поставками угля были уже давно. Задержки происходили незначительные на неделю, иногда дольше. Сейчас же ситуация усугубилась, и импортного товара нет уже более длительное время.

"Угля с Казахстана уже нет полтора месяца, эта проблема идет уже с прошлого года. Первая причина, как нам говорят, это нехватка вагонов, на карьере угля очень много, но не хватает казахских вагонов. А местные вагоны, если не ошибаюсь, их около 60, и то, они уже отжили свое, а новых нет", - рассказал другой продавец угля Александр Гордеев.

Поэтому с условием ажиотажа цены стали "накручивать". Уголь привозится на грузовых машинах по одной цене, а продается уже совсем по другой.

"Сейчас под шумок из-за того, что нет угля цена, зарядная - 4300 или 4500 сомов. Если КамАЗ сюда привозит, то это, если брать весь кузов, получится по 3900 сомов, это где-то тонн 15-20. А здесь уже потом перепродают на 500-600 сомов больше. Но люди берут от безысходности", - сказал Александр Гордеев.

То есть повышение связано со спекуляцией. И в этом согласны эксперты. Но, возможно, что данная ситуация скоро изменится, и даже без применения государственного регулирования, уверен независимый эксперт по ТЭК Расул Умбеталиев.

"Это сезонное повышение на уголь. Многие перекупщики на разрезе берут около 1200-1300 сомов за тонну. Естественно, перекупщики, которые везут уголь, в три раза поднимают цену. На ситуацию также повлияло и то, что Казахстан вводит ограничения на поставку угля в Кыргызстан. Это тоже в какой-то мере, может, и незначительно повлияло на цены. Поставки к нам, конечно, будут, сейчас в Казахстане вагоны заняты обеспечением не только углем, но и урожаем. И я думаю, в начале ноября вагоны освободятся и поставка возобновится", - считает Умбеталиев.

И, возможно, уголь из соседней республики пойдет на экспорт в нашу страну. Вероятно, эту отрасль не коснется проблема на границе двух государств.

Но, быть может, повышение цен связано с увеличением тарифов на грузоперевозки? В Государственном агентстве антимонопольного регулирования на это заявляют, что нет. Так как существует рекомендуемая цена.

Для автомобилей марки КамАЗ он составляет 2,95 сома за 1 км и на марку "Хово" - 2,63 за 1 км. Это на расстояние от Таш-Кумыра до ТЭЦ города Бишкек. Кроме того, существует тариф на поставку с разреза Кара-Кече до железной дороги в Балыкчы для "Хово" - 2,63 сома и 2,84 - на КамАЗ.

Что же касается цен на твердое топливо, то по данным антимонопольного органа, она варьируется от 3 тысяч за тонну до 7,5 тысячи, в зависимости от региона и месторождения угля. Так, согласно статистике в 2016 году по сравнению с 2017-м стоимость действительно увеличилась.

Чуйская область в 2016 году - 3300, в 2017 - 3700, увеличение на 12,1%; Ошская область в 2016 году - 4500 , в 2017-м - 4900, увеличение на 8,8%; Джалал-Абадская область в 2016 году - 3500, в 2017-м - 3750, увеличение на 7,1%; Таласская область в 2016 году - 5200, в 201-м - 6450, увеличение на 31,2%; Нарынская область - без изменений по сравнению с прошлым годом; Баткенская область в 2016 году - 6000, в 2017-м - 7250, увеличение на 21%; Иссык-Кульская область в 2016 году - 4450, в 2017-м - 4800, увеличение на 3,2%; Город Бишкек в 2016 году 3500, в 2017 году 3950 увеличение на 12,8%; Город Ош в 2016 году - 4750, в 2017-м - 5000, увеличение на 5,2%; В среднем по республики повышение фиксируется на отметке 11,6% .

То есть самое большое повышение фиксируется в двух областях. По мнению антимонопольного органа, ситуация в Таласе связана с поставками из Казахстана. А в Баткене - с чересчур активным экспортом местного угля за границу.

"Раньше в Таласской области в основном использовали казахский уголь. А в этом году из-за того, что ограничения ввели на кыргызско-казахской границе Казхстан приостановил экспорт угля за пределы республики. А запасы, которые были до введения ограничения, уже истекают. И это спровоцировало повышение цен на местный уголь. А в Баткене, наоборот, наш уголь экспортируют в Таджикистан и Узбекистан, потому что у них цена намного выше по сравнению с нашим. И наши объемы вывозят туда", - сообщил главный специалист управления регулируемых сфер ГААР КР Руслан Казаков.

Кроме того, он отметил, что Баткенская и Таласская области дают основания для введения госрегулирования, и при его введении работа будет проводиться не только по двум регионам, но и по всей республике.

Также сейчас на общественном обсуждении находится проект постановления Минэкономики по госрегулированию цен на уголь. В ведомстве согласны с тем, что нынешнее повышение цен на твердое топливо является спекуляцией. Однако эти действия не несут массовый характер.

Впрочем, чиновники отметили, что государство не позволит повышать цены необоснованно. Так, по данным Министерства экономики, в среднем подорожание составило на 890 сомов. Сейчас вопрос госрегулирования находится на обсуждении, но это займет короткий срок.

Устранять злоупотребления в рамках антимонопольного законодательства сейчас не представляется возможным, поэтому возникла необходимость государственного вмешательства в ситуацию. Так, согласно законодательству, кабмин имеет право вводить госрегулирование розничных цен на социально значимые товары в целях защиты прав потребителей и развития конкуренции на срок не более 90 календарных дней. Именно на этот срок и планируется ввести контроль.

В отношении постановления, оно находится на обсуждении. Сейчас при его рассмотрении учитываются все факторы, которые могут повысить или снизить цену.

"Возможно, уже на днях мы введем ограничения и будет действовать фиксированная цена. И население сможет спокойно покупать топливо. Будет регулироваться цена за перевозку, если у нас ГСМ подорожает, то это будет отражаться на стоимости доставки", - сообщил начальник межрегионального управления Министерства экономики и антимонопольной политики Зайнидин Жумалиев.

Специалист сообщил, что в целом по республике потребность в угле составляет 2 млн 300 тысяч тонн в год. Из них для населения рассчитано около миллиона тонн, на ТЭЦ Бишкека такой же объем. Бюджетным организациям до 240 тысяч тонн. В то время как в этом году в Кыргызстане запланировано добыть 2 миллиона тонн. Соответственно, дефицит совсем не большой.

Также имеет место быть предложение, чтобы Кыргызстан полностью перешел на местный уголь. А недостающие ресурсы можно будет восполнить увеличением добычи твердого топлива на угольных разрезах. К примеру, введение третьей смены. Тем не менее в настоящее время рассматривается введение госрегулирования.