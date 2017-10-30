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Названо условие включения киберспорта в программу Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил включение киберспорта в программу Олимпийских игр. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Для признания киберспорта должна существовать организация, гарантирующая соблюдение правил и положений олимпийского движения, таких как отсутствие допинга и манипуляций", - заявили в МОК.

Также отмечается, что киберспорт демонстрирует высокий рост числа участников, особенно среди молодежи. "Его можно рассматривать как спортивную деятельность потому, что игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, сопоставимой с традиционными видами спорта", - говорится в заявлении.

9 августа сообщалось, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года.

URL: http://www.vb.kg/368808
Теги:
Олимпийские игры
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