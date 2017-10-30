Забравшегося в вагончик медведя закололи самодельным копьем

В одном из вахтовых поселков Якутии геологи самодельным копьем убили медведя, забравшегося в жилой вагончик. Об этом пишет YakutiaMedia.

Животное пробралось в человеческое жилище в поисках еды, когда людей не было на базе, однако выбраться оттуда не смогло. Вернувшиеся геологи, у которых не оказалось при себе оружия, смастерили копье, привязав нож к деревянной жерди, и закололи медведя через разбитое окно.

Тушу мертвого зверя пришлось вытаскивать из вагончика с помощью троса и КамАЗа.