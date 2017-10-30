Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Забравшегося в вагончик медведя закололи самодельным копьем

1012  2
www

В одном из вахтовых поселков Якутии геологи самодельным копьем убили медведя, забравшегося в жилой вагончик. Об этом пишет YakutiaMedia.

Животное пробралось в человеческое жилище в поисках еды, когда людей не было на базе, однако выбраться оттуда не смогло. Вернувшиеся геологи, у которых не оказалось при себе оружия, смастерили копье, привязав нож к деревянной жерди, и закололи медведя через разбитое окно.

Тушу мертвого зверя пришлось вытаскивать из вагончика с помощью троса и КамАЗа.

URL: http://www.vb.kg/368810
Теги:
Россия, животные
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
так так
30.10.2017, 10:26

а в российских сми грят типа усыпили и потом вытянули. значит все таки убили зверя. жалко.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Хранцуз
30.10.2017, 12:40

Если нет оружие, носи с собой трёх метровый копьё. -Спасает и от медведя и от волка, и от крупной собаки.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  