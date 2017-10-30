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Британских моряков проверят на наркотики из-за кутежа с проститутками

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Министерство обороны Великобритании обяжет всех военнослужащих на подводных лодках пройти тестирование на употребление наркотиков. Причиной стал скандал с экипажем атомной субмарины "Виджилэнт" (HMS Vigilant). Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, после инцидента, широко освещавшегося в СМИ, министр обороны Майкл Фэллон встретился с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом. Фэллон распорядился проверить всех подводников.

В субботу, 28 октября, стало известно об увольнении со службы девятерых британских моряков, служивших на атомной субмарине "Виджилэнт". В крови военнослужащих обнаружили следы кокаина. Кроме того, подводников заподозрили в организации вечеринок с наркотиками во время того, как подлодка находилась с миссией у берегов США.

Одного из них уличили в занятии сексом с проституткой, другого ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы, чтобы увидеться с девушкой. Отмечалось, что двое подводников сами покинули службу после того, как общественности стали известны подробности этой истории.

В начале октября 2017 года капитана "Виджилэнта" отстранили от командования за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По той же причине позже были отправлены в отставку заместитель командира и инженер субмарины.

URL: http://www.vb.kg/368811
Теги:
Великобритания, военная служба
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