Россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

Россиянин Юрий Белкин поднял штангу весом 440 килограммов. Видео было опубликовано на странице НТВ в Twitter.

Этот результат является мировым рекордом, он на 18,5 килограммов превосходит показатели американского тяжелоатлета Кайлера Волама, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограммов. Предыдущее достижение Белкина, установленное в 2016 году, составило 420 килограммов.

Россиянин, вес которого составляет 103 килограмма, стал самым тяжелым атлетом, поднявшим штангу, весящую более чем в четыре раза больше самого спортсмена.