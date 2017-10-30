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Россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

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Россиянин Юрий Белкин поднял штангу весом 440 килограммов. Видео было опубликовано на странице НТВ в Twitter.

Этот результат является мировым рекордом, он на 18,5 килограммов превосходит показатели американского тяжелоатлета Кайлера Волама, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограммов. Предыдущее достижение Белкина, установленное в 2016 году, составило 420 килограммов.

Россиянин, вес которого составляет 103 килограмма, стал самым тяжелым атлетом, поднявшим штангу, весящую более чем в четыре раза больше самого спортсмена.

URL: http://www.vb.kg/368812
Теги:
Россия, спорт
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