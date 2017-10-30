Узбекистан запустит собственный мессенджер Uzphone

"Узбектелеком" в ближайшее время планирует запустить мессенджер Uzphone, который, по заявлениям разработчиков, станет местным аналогом Telegram, Skype, Viber и WhatsApp, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сейчас мессенджер находится на стадии альфа-тестирования, уже можно отправлять текстовые сообщения и звонить через него.

"Пока оно недоступно для широкой аудитории. В течение двух месяцев мы выйдем на стадию бета-тестирования. В следующем году планируем его официально представить для публики", - отметил директор филиала компании "Узбектелеком" Марат Фаттахов.

Необходимость появления собственного варианта всемирно известных приложений, по словам Фаттахова, обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов, которые зарабатывают в Узбекистане зарубежные компании, а также предоставить пользователям функционал, который не будет потреблять так много траффика, как зарубежные аналоги.

В дальнейшем, примерно через год приложение планируется интегрировать к работе со смарт-телевизорами и камерами наблюдения. При этом технические возможности компании позволят обслуживать до миллиона пользователей, которые скачают данный мессенджер.

Напомним, ранее в республике запускали собственные варианты социальных сетей, позиционировавшиеся как аналог "Одноклассников" и Facebook, однако они не обрели должной популярности у узбекистанцев.