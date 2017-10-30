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Ланнистеры из "Игры престолов" возьмутся за Виктора Гюго

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"Квазимодо" - именно такое название получил будущий сериал по произведению французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", исполнительными продюсерами которого станут актеры Чарльз Дэнс и Питер Динклейдж. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Любопытно, что Чарльз и Питер - экранные отец и сын в другом сериале, суперпопулярной "Игре престолов". Главным героем, как можно судить из названия, станет как раз Квазимодо, горбатый звонарь Собора Парижской Богоматери.

Скорее всего,"Квазимодо" не будет прямым переложением романа Гюго в сериал. Не раз уже этот герой становился самостоятельным персонажем, наполовину вырванным из контекста романа. Например, американцы снимали картину "Горбун из Нотр-Дама", в которую привнесли элементы фильма ужасов.

Сериал будет выходить на новой платформе Atrium TV.

К проекту также присоединились продюсер "Игры Престолов" Фрэнк Дольгер, а над сценарием трудится Эшли Фароа, известная зрителю по сериалу "Живые и мертвые".

URL: http://www.vb.kg/368814
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