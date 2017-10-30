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В Кара-Суу четверо мужчин в медицинских перчатках напали на семью

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Аида Джумашева

В Кара-Суйском районе Ошской области по подозрению в разбойном нападении задержаны четверо мужчин. Об этом сегодня, 30 октября, "ВБ" сообщили в УВД области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился житель села Падаван Кара-Суйского района.

"Заявитель указал, что в ночь с 19 на 20 октября пять-девять неизвестных мужчин в масках и медицинских перчатках ворвались в его дом, угрожая расправой, украли 24 тыс. 700 сомов. Злоумышленники сорвали с жены потерпевшего золотые изделия и сбежали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Кара-Суйского района задержали четырех подозреваемых. Все они являются уроженцами Кара-Суйского района и дают признательные показания. При свидетелях один из задержанных показал, где выкинул черную маску. В настоящий момент подозреваемые водворены в ИВС", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/368816
Теги:
Кара-Суйский район, нападение, Ошская область, разбой, УВД
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