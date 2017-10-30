Активисты: Назарбаеву нужно прекратить попытку давления на Кыргызстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен прекратить попытку давления на Кыргызстан. С таким обращением сегодня, 30 октября, на пресс-конференции выступили представители общественного объединения "Союз народных дружин".

Активисты призывают Назарбаева прекратить попытку давления на Кыргызстан и не создавать блокаду на границе, от которой страдают обычные люди.

"Мы видели, как власти Казахстана и олигархи пытались вмешаться в выборы президента нашей страны. Даже были сообщения о почти открытом финансировании одного из кандидатов. Теперь они закрыли границу," - сказали активисты.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

На встрече в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по ситуации на границе. Премьер-министр Казахстана обвинил кыргызскую сторону в слабом администрировании и объяснил действия борьбой с контрабандой из КНР, которая поступает в соседнюю страну через Кыргызстана. Позже кыргызское правительство назвало его аргументы попыткой оправдаться, а сами барьеры - инструментом скрытого ограничения торговли и дискриминации КР.