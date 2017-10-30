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Активисты: Назарбаеву нужно прекратить попытку давления на Кыргызстан

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Глеб Куренев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен прекратить попытку давления на Кыргызстан. С таким обращением сегодня, 30 октября, на пресс-конференции выступили представители общественного объединения "Союз народных дружин".

Активисты призывают Назарбаева прекратить попытку давления на Кыргызстан и не создавать блокаду на границе, от которой страдают обычные люди.

"Мы видели, как власти Казахстана и олигархи пытались вмешаться в выборы президента нашей страны. Даже были сообщения о почти открытом финансировании одного из кандидатов. Теперь они закрыли границу," - сказали активисты.

Напомним, проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

На встрече в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по ситуации на границе. Премьер-министр Казахстана обвинил кыргызскую сторону в слабом администрировании и объяснил действия борьбой с контрабандой из КНР, которая поступает в соседнюю страну через Кыргызстана. Позже кыргызское правительство назвало его аргументы попыткой оправдаться, а сами барьеры - инструментом скрытого ограничения торговли и дискриминации КР.

URL: http://www.vb.kg/368818
Теги:
граница, Казахстан
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Комментарии
Нурик
30.10.2017, 12:19

А если такие доказательства, что они вмешивались в наши выборы? Ведь наш президент первым начал. 

+1
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Виктор Крылов
30.10.2017, 13:51
Карма: -2
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Плюсов: 8
Минусов: 10
Комментариев: 21

Это не давление, а шантаж! Назарбаев пытается измором взять БД. 

Крайне неосторожные действия со стороны Назарбаева, ведь гул в Бишкеке, очень быстро докатится до Алма-Аты.

-2
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КазаК
30.10.2017, 18:29

Виктор Крылов

Это не давление, а шантаж! Назарбаев пытается измором взять БД. 

Крайне неосторожные действия со стороны Назарбаева, ведь гул в Бишкеке, очень быстро докатится до Алма-Аты.

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Не докатится. Хватит пугать нас. Сами не испугайтесь. Ни какого давления нет. Тем более шантажа.  Хотите песпрепятственно пересекать границы. Извиняйтесь. Официально. А то и извинятся не хотите. И в наш дом входить беспрепятственно.  Так не бывает. Атамбаев должен просить прощения.Другого выхода НЕТ.

0
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Болотбек
30.10.2017, 20:46

Да что этот премьер?  Все они пляшут под его дудку. Шаг вправо, шаг влево и все ты пропал. Он же хан. Он же ел басы. Он не может ошибаться. А на самом деле ведёт себя как красна дева, сразу надувает щеки. Ну обидел тебя АША позвони ему по телефону и выскажи все что о нем думаешь. . А так решил народ помучать . И не только КР но РК. Там в очереди стоят в основном граждане Казахстана. Ой какие они эпитеты отпускают в адрес  НАН. Стыд и срам. 

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Болотбек
30.10.2017, 20:49

Мы ещё ведать не ведали о встрече НАН с Бабановым, а народ Казахстана уже считал, что в КР прошли выборы и что у нас уже новый президент Бабанов. Каково вам это. Лично мне одни казахстанец говорит, а что у вас уже прошли выборы? Я говорю да нет. А он так ведь НАН баранчика типа благословил. Нурик

А если такие доказательства, что они вмешивались в наши выборы? Ведь наш президент первым начал. 

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Даур
31.10.2017, 10:00

Виктор Крылов

Это не давление, а шантаж! Назарбаев пытается измором взять БД. 

Крайне неосторожные действия со стороны Назарбаева, ведь гул в Бишкеке, очень быстро докатится до Алма-Аты

Не нужен Назарбаеву конфликт в Кыргызстане. Ему вообще нет дела до Кыргызстана, у него своя необъятная страна имеется. Просто Атамбаеву стоит психолога профессионального нанять и с приступом паники бороться. То некорректно с Исламом Каримовым, то с Назарбаевым. Он не Президент, ему надо на улице с речами своими выступать

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